ÖMER ÜRÜNDÜL

Ağır çekim film gibi hücum ediyor

Fenerbahçe dün gece kaybettiği 2 puanla şampiyonluk yolunda onarılması güç çok önemli bir yara aldı. Sezon başından beri İsmail Kartal'ı sadece bir konuda eleştiriyorum. Bu eleştirilerimi herkesin takımı göklere çıkardığı zamanlarda gündeme getirdim. Çünkü gerçeği gören bir teşhis özelliğim var. Yabancı yıldızlardaki fiziki düşüş başlamıştı. 'Eğer İsmail Kartal kondisyon idmanına ağırlık vermezse bu düşüş ivme kazanır' demiştim. Dün geceki maçta Fenerbahçe gerçeğini gözler önüne seren çok ilginç bir olay yaşandı. 62. dakikaya kadar Sivasspor kalabalık savunma uyguluyordu ve bu dakikada Uğur Çiftçi ile maçtaki ilk faulü yapıyor. Bu, dünyada pek benzeri görülmeyen bir olaydır. Nedeni de gayet açık. Fenerbahçe ağır çekim film gibi hücum ediyor. İleride çalım atabilecek güçte oyuncu yok, arkadaşlarına kendisini gösteren kimse yok. Ve bu 62 dakikada 2 yarım pozisyon var. Gol de Fred'in mükemmel uzak menzilli şutu ile geldi. Rakip skora denge getirdikten sonra İsmail Kartal nihayet uykudan uyandı. Haftalardır yürüyen Tadic'in dün gece yürüyecek hali bile yoktu! Nihayet sınırsız kredi tanıdığı bu yıldızını oyundan aldı. Ardından da yine üst düzey güçsüz Dzeko'yu aldı. Sonra F.Bahçe biraz hareketlendi. Tadic'in çıkmasıyla hem Ferdi önündeki duvardan kurtuldu hem de o bölge diğer oyuncular için aksiyon alanı oldu. İsmail Yüksek'in oradan yaptığı ortayla F.Bahçe tekrar öne geçti ama Kartal'ın bir hatası yok. Skor avantajına sahip deneyimli bir takım o kolay pozisyonu son dakikalarda vermemeliydi. VAR müdahalesi ile gelen penaltı doğruydu.

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