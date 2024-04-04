ÖMER ÜRÜNDÜL

Hırslı ve istekli Edin Dzeko!

Fenerbahçe cephesinde son gelişmeler dolayısıyla futbolcuların bu maça çok hırslı çıkacağı ve sınırsız enerji harcayacaklarını bekliyordum. Öyle de oldu... Kritik dönemde önemli 3 puan kazanıldı. Yalnız maçın genel görüntüsü çok ilginçti. Fenerbahçe'nin iki topu direkten döndü, kaleyi bulmayan gollük vuruşlar vardı, genelde pozisyon zenginliği de vardı. Ama 4 golün birincisi kornerden geldi, diğerleri organize pozisyonlardan değil kaleci Vedat'ın önemli hatalarından kaynaklandı. İrfan Can Eğribayat'ın yenen ilk goldeki hatası da amatörlükten de ileriydi. En büyük şansı da o dakikadan sonra taraftarın maç sonuna kadar kendisine verdiği destekti. Olympiakos maçı öncesi İsmail Kartal'ın iyi bir gözlem yapması lazım. İkinci yarıda takım presinin düşüp rakibin çok fazla kaleye yaklaşması ciddi bir uyarıdır. Çok kaliteli usta işi bir gol atmasına rağmen Tadic'te yine fiziki sıkıntılar devam ediyor. Genelde rakibe sırtını dayayıp Ferdi'nin gelmesini bekliyor. Oysa ki çok büyük ve önemli özellikleri olan bir yetenek. Dzeko dün hırslı ve istekliydi. Son dakikalara kadar kendisini deparlarla zorladı. Bir sakatlık yaşamaması için İsmail Kartal'ın onu 4-2'den hemen sonra oyundan alması gerekirdi. Medyanın büyük çoğunluğunun olmazsa olmazı Fred… Fenerbahçe'yi adeta Fred'e endekslediler. Fenerbahçe'ye gelene kadar futbol hayatında bir kere sakatlık geçirmiş, o da toplam 20 gün sürmüş. Bu sene önce kasık gitti, 1.5 ay oynamadı. Sonra adele sakatlığı yaşadı, yine 1.5 aya yakın oynamadı. Şimdi yine sakat. Bence bu da sorgulanmalı değil mi?

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