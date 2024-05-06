ÖMER ÜRÜNDÜL

Her takıma bir Torreira lazım!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk ligin boyu çok kısaldığından 4 puanlık avantajı da göz önüne alıp dün gece taktik planında değişiklik yaptı. Savunma güvencesini ihmal etmeyen kontrollü bir hücum futbolu ile Galatasaray ilk yarı oyunu istediği gibi yönlendirdi. Üretkenlik yoktu ama iki golü de rahatça buldular. İkinci yarıda yenen gol hafif bir stres yaratsa da İcardi'nin kısa süre sonra farkı tekrar ikiye çıkarması, Galatasaray'ı değişik bir havaya büründürüp ateşledi. Ziyech ve Mertens'le de mükemmel iki gol, taraftarı da coşturdu. Galatasaray dünkü farklı galibiyetlerle doludizgin gidiyor. Ligimizdeki takımların büyük çoğunluğunun kapasitesi çok yetersiz. Dün gece Sivasspor 6 tane gol yedi. Attığı tek gol kornerden, girdikleri pozisyon ise hiç yok. İki kişilik pres yapan Torreira ile sağlam geri 4'lü rakip atakları durdurmakta hiç güçlük çekmediler. Fizik açıdan yetersiz iki yıldız İcardi ve Ziyech kahraman oluyorsa anlayın takımlarımızın halini. İşte günümüz futboluna ters düşen ilginç bir tablo… İşler skor açısından rahatlamadan önce ağır yükü hücumda hep Barış Alper sırtlıyor. Her takımın Torreira gibi bir olağanüstü performansa ihtiyacı var. Ara ki bulasın. Bülent Uygun'un düşündüğü taktik stratejiyi mantığım hiç almadı. Ziyech-Kaan kulvarı tehlike yaratmaz. Esas tedbiri Köhn ve Barış Alper kanadına almak lazımdı. O kulvar ilk yarı yol geçen hanına döndü. 3 stoperle oynadı. İcardi ile gizli santrfor Mertens rahat rahat goller attılar.

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