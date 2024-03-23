23 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ömer Üründül Bu 11’lerle kolektif yapı oluşmaz
ÖMER ÜRÜNDÜL
Bu 11’lerle kolektif yapı oluşmaz

Bu 11’lerle kolektif yapı oluşmaz

23.03.2024, Cumartesi
Budapeşte'de 90 dakikası dolu tribünler önünde sanki resmi maç gibi ciddi oynanan bir karşılaşma izledik. İlk yarı iki takım da disiplinli ve kontrollü oynadı. Ayrıca karşılıklı pres de vardı. Bu görüntüde iki-üç yarım pozisyon bulabildik. Rakibin ise tehlikeleri sadece üç duran toptu. Bu da zaten bizim alışılmış rahatsızlığımız. İkinci yarının başında yine bir duran top sonrası Enes'le gereksiz penaltıya neden olduk ve skor dezavantajına düştük. Daha sonra kısa bir bölüm süren bizim baskımıza karşılık iki tehlikeli kontratak yaşadık. Sonra iki teknik direktör de bol sayıda oyuncu değişikliklerine gitti. Bizim takımda oyuna girenler, rakibin yaptığı değişikliklere göre çok daha kaliteli olunca son 20 dakika yoğun bir baskı kurduk. Önemli pozisyonlar da yakaladık ama beraberliği bulamadık.
Dün takımımızda mücadele etmeyen oyuncu yoktu. Ama kimse performans olarak vasatı aşamadı. Bana göre Samet Akaydın beklentilerin çok üstünde bir performans gösterdi. Benim, Milli Takımımız için senelerdir yeri geldikçe vurguladığım önemli bir konu var. Bizim oturmuş bir futbol ekolümüz yok. Bu rahatsızlığı en aza indirecek formül de kadro istikrarıdır. Biz ise yine senelerdir bu konuda tam tersini yapıyoruz. Buna dün Montella da eklendi… Bu kadar değişik 11'lerle kolektif yapı oluşturmak mümkün değil. O yüzden de hiçbir maçımızın garantisi olmadığını bilmemiz gerekiyor.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Bu maç tatil edilmeliydi 18.03.2024 Pazartesi
Fiziki düşüş devam ediyor 11.03.2024 Pazartesi
Berkan işini çok iyi yapıyor 09.03.2024 Cumartesi
Barış Alper’i çok beğendim 04.03.2024 Pazartesi
Kartal ders çalışmaya başlamalı 03.03.2024 Pazar
Bu tablonun değişmesi zor 28.02.2024 Çarşamba
Köhn faydalı olur 27.02.2024 Salı
VAR neyi gördü de çağırdı! 25.02.2024 Pazar
Berkan’ın mesajı 19.02.2024 Pazartesi
Mert Hakan, ikisinden de iyi! 18.02.2024 Pazar
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA