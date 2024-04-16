ÖMER ÜRÜNDÜL

Galibiyetin mimarı Victor Nelsson

Galatasaray, önemli bir deplasmandan farklı bir galibiyetle ayrılarak yoluna devam etti. Okan Buruk, ilk 11'de sağ bekte Aurier tercihiyle büyük bir teknik adam yanlışı yaptı. Aurier'in ciddi maç eksikliği var, arkadaşlarını tanımıyor. Ayrıca fizik açıdan da hazır değil. Üstelik çok kritik bir deplasman maçı oynuyorsun… İcardi zaten yürüyerek oynuyor. Bir de Kerem Aktürkoğlu kötü olunca ilk devre Galatasaray adeta 8 kişiyle mücadele etti. Alanyaspor, Galatasaray'ın bu zaafını yeterince değerlendiremedi. Buna rağmen etkili, gole yakın 3 atak girişimi var. Bunların hepsini müthiş hamlelerle Nelsson önledi ve galibiyetin birinci mimarı oldu. İkinci yarıya Kaan-Aurier değişikliği ve Ziyech- Kerem değişikliğiyle takım önce kendine geldi. Sonra Barış Alper ve Ziyech'ten gelen iki mükemmel gol ile önemli bir avantaj elde etti. Leroy Fer ikinci sarıdan kırmızı görünce zaten maç orada bitti. Mertens ve Kerem Demirbay çok iyi oynadılar. Köhn de rakibin etkili silahı Oğuz Aydın'ı biraz da hakem müsadesiyle tatlı sert etkisiz hale getirdi. Barış Alper'in 2 golü de çok güzeldi.

Alanyaspor'un bu kadar kötü oynamasının bir numaralı sebebi; teknik direktör Fatih Tekke. Takıma büyük bir ivme kazandırmışsın, başarılı icraatlar yapıyorsun, moralin üst düzeyde sonra yardımcı hakem maç başındaki bir ofsayt bayrağını kaldırmayışı üzerine hem de top taca çıkmışken kendini attırıyorsun. Bunun mazereti olamaz. Demek ki ne kendini ne takımını bu maça hazırlayamamışsın.

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