16 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ömer Üründül Galibiyetin mimarı Victor Nelsson
ÖMER ÜRÜNDÜL
Galibiyetin mimarı Victor Nelsson

Galibiyetin mimarı Victor Nelsson

16.04.2024, Salı
Galatasaray, önemli bir deplasmandan farklı bir galibiyetle ayrılarak yoluna devam etti. Okan Buruk, ilk 11'de sağ bekte Aurier tercihiyle büyük bir teknik adam yanlışı yaptı. Aurier'in ciddi maç eksikliği var, arkadaşlarını tanımıyor. Ayrıca fizik açıdan da hazır değil. Üstelik çok kritik bir deplasman maçı oynuyorsun… İcardi zaten yürüyerek oynuyor. Bir de Kerem Aktürkoğlu kötü olunca ilk devre Galatasaray adeta 8 kişiyle mücadele etti. Alanyaspor, Galatasaray'ın bu zaafını yeterince değerlendiremedi. Buna rağmen etkili, gole yakın 3 atak girişimi var. Bunların hepsini müthiş hamlelerle Nelsson önledi ve galibiyetin birinci mimarı oldu. İkinci yarıya Kaan-Aurier değişikliği ve Ziyech- Kerem değişikliğiyle takım önce kendine geldi. Sonra Barış Alper ve Ziyech'ten gelen iki mükemmel gol ile önemli bir avantaj elde etti. Leroy Fer ikinci sarıdan kırmızı görünce zaten maç orada bitti. Mertens ve Kerem Demirbay çok iyi oynadılar. Köhn de rakibin etkili silahı Oğuz Aydın'ı biraz da hakem müsadesiyle tatlı sert etkisiz hale getirdi. Barış Alper'in 2 golü de çok güzeldi.
Alanyaspor'un bu kadar kötü oynamasının bir numaralı sebebi; teknik direktör Fatih Tekke. Takıma büyük bir ivme kazandırmışsın, başarılı icraatlar yapıyorsun, moralin üst düzeyde sonra yardımcı hakem maç başındaki bir ofsayt bayrağını kaldırmayışı üzerine hem de top taca çıkmışken kendini attırıyorsun. Bunun mazereti olamaz. Demek ki ne kendini ne takımını bu maça hazırlayamamışsın.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Osayi ve Livakovic! 15.04.2024 Pazartesi
Krunic ve Zajc 9 kişi oynattı! 12.04.2024 Cuma
Hırslı ve istekli Edin Dzeko! 04.04.2024 Perşembe
Bu 11’lerle kolektif yapı oluşmaz 23.03.2024 Cumartesi
Bu maç tatil edilmeliydi 18.03.2024 Pazartesi
Fiziki düşüş devam ediyor 11.03.2024 Pazartesi
Berkan işini çok iyi yapıyor 09.03.2024 Cumartesi
Barış Alper’i çok beğendim 04.03.2024 Pazartesi
Kartal ders çalışmaya başlamalı 03.03.2024 Pazar
Bu tablonun değişmesi zor 28.02.2024 Çarşamba
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA