ÖMER ÜRÜNDÜL

Makus talihimizi yenemedik!

Senelerdir aşamadığımız bir sorunumuz var. Nispeten kolay rakipler karşısında "nasılsa yeneriz" dediğimiz maçlarda çok kritik puanlar kaybederek başımıza çok işler açtık. Dün gece bu makus talihimizi yine yenemedik. Aslında ben maçtan 1 gün önce gazetemdeki köşemde bu maçın çok zor olacağını belirtmiştim. Neden böyle dedim? Çünkü oyuncularımız fizik olarak yeterli değil. Ferdi'nin yokluğunda hem sol bekte hem santrforda ciddi sorunlarımız var. Üstelik de bizim futbolumuzun her zaman vurguladığım gibi oturmuş bir sistemi ve kadro istikrarı yok. Medyayı maç öncesi hareketlendirmesi gereken en büyük nokta, bu maçın EURO 2024 için çok büyük önemi olmasıydı ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalan Galatasaray'ın kazanmasına rağmen Norveç Ligi'nin dördüncüsü Molde karşısındaki 2 maçta da yaşadığı büyük saha içi sıkıntılarıydı. Ama biz bu maç yerine büyük takımların transfer gelişmelerine odaklandık. İlk yarıda top bizdeydi, hızlı oynamaya çalıştık. Kapalı savunmalar karşısında set oyununda alışılmış yetersizliğimiz vardı. Sırtı dönük oynamayı bilen bir santrforumuz da yoktu. Ermenistan zaman zaman defansını öne çıkartarak bize elverişli bir saha içi ortamı bıraktı. Ama bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. 2. yarı başında yediğimiz golden sonra stres bastı. Kuntz, takımlarında oynamayan bazı oyuncularla 5 değişikliğe gitti. Oyun artık düzenden çıkıp bireyselliğe döndü. Bu şartlarda sonlarda beraberliği kurtarabildik. Bizim hakemlerimiz de baskı altında nasıl pür objektif maç yönetilir, Orsato'dan ders alsınlar.

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