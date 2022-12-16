Moralleri bozulmuştu...Bir ara kanatlanmışlar, sonra ayakları suya ermişti...umutsuzluğu ağır basmayabaşlamıştı.Şimdi birdenbire gene umutlandılar.Işık belirmiş!Saraçhanebaşı'nda düzenlenencoşku verdi.Hele hükümete yuh çekilince de...Ulan, geliyor muyuz acaba?hapse girmeyecek ama biz müebbet yemiş gibi yapalım...Ağlamakta fayda var... Halkımızsever...Hanım Ankara'dan koşup gelsin ve meseleye el koysun. Meyvelerini devşirsin.Ki,dadiye panikleyipAlmanya'dan apar topar dönsün.de kendilerine kendilerince pay çıkarmayı denesinler.Bu mini mitingin en keyifli yanı,nu alenen alkışlamak zorunda kalanoldu! Siyasetin sopası yok!Bütün bunların muhalif basındaki yansımasını merakla bekliyoruz.tasfiye olmuşlardı, bakalım şimdinasıl dayanacaklar?En eğlencelisi deTKP'den bile medet umacak kadar acizkalıyor...

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merhumun durup durup parlatmayı pek sevdiği bir kongre vardı... TKP'nin ünlü...Gizli bir toplantı.11 kişinin katıldığını öğrendiğim zaman ağzım açık kalmıştı... 11 kişi...Yazıyla, on bir.Sonra ne mitingler gördük...Seçim öncesi 500 bin kişi toplamayı başardılar.Şaka değildi bu, yarım milyon kişi.Fakat bu da onlarıElbirliğiyle bu sayıya sıfır eklediler, 5 milyon yaptılar.Seçimden sonra dadiye ağlamayakoyuldular.Kendi uçurdukları balona önce kendileri inanmışlardı. Yalan söylemenin ilk şartı da bu değil midir?Şimdi kışta kıyamette gene bir miting hamlesi...Saraçhane kaç kişi alır?Elbette abartacaklar, kalabalık gösteren açılar bulup resmini öyle çekecekler.Ve çantada keklik sanacaklar.

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Bir garip cephe...Kemalistler ile Kürt ayrılıkçıları, faşistler ile sosyalistler, dinciler ile liberaller el ele...O kadar ki, yüz yaşını geçmiş pamuk ihtiyarların elini öpmeye gidiyorlar.Söylemiştik,ı aday gösterin diye, hem olgun kadın hem Atatürkçü, daha ne?

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Ya kazara kazanırlarsa?Çapsızlık içinde nasıl çırpınıp, Türkiye'nin amansız sorunlarının altında nasıl bunalıp ezileceklerini ilgiyle izleriz.İki eliyle belediye otobüsü işletemeyenmi otobüsün üstüne çıkacak da ekonomiyi işletecek?