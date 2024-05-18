Galatasaray'dan Bruno Fernandes bombası! Süper Lig'i sallayacak: 70 milyon euroluk hamle

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma devam eden Galatasaray'da transferde de flaş gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezonun kadro planlamalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip dünya çapında ses getirecek bir transfer yapmak için kolları sıvadı. Güncel piyasa değeri 70 milyon euro olan bir ismin peşine düşen Galatasaray'ın transferi bitirmek için yoğun bir çaba harcayacağı öğrenildi.