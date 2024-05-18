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Galatasaray'dan Bruno Fernandes bombası! Süper Lig'i sallayacak: 70 milyon euroluk hamle

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma devam eden Galatasaray'da transferde de flaş gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezonun kadro planlamalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip dünya çapında ses getirecek bir transfer yapmak için kolları sıvadı. Güncel piyasa değeri 70 milyon euro olan bir ismin peşine düşen Galatasaray'ın transferi bitirmek için yoğun bir çaba harcayacağı öğrenildi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2024 13:43 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 13:43
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Galatasaray’dan Bruno Fernandes bombası! Süper Lig’i sallayacak: 70 milyon euroluk hamle

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa 1 adım uzaklıkta bulunan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

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Galatasaray’dan Bruno Fernandes bombası! Süper Lig’i sallayacak: 70 milyon euroluk hamle

Sarı kırmızılıların tek hedefi 19 Mayıs Pazar günü oynayacağı Fenerbahçe maçında şampiyonluğunu ilan etmek.

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Galatasaray’dan Bruno Fernandes bombası! Süper Lig’i sallayacak: 70 milyon euroluk hamle

Cimbom zorlu derbide 1 puan dahi alması halinde 24. kez Süper Lig zaferine ulaşmış olacak.

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Galatasaray’dan Bruno Fernandes bombası! Süper Lig’i sallayacak: 70 milyon euroluk hamle

Galatasaray'da tüm camia Fenerbahçe karşılaşmasına konsantre olmuş durumda.

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Galatasaray’dan Bruno Fernandes bombası! Süper Lig’i sallayacak: 70 milyon euroluk hamle

Öte yandan sarı kırmızılılarda transfer çalışmaları da sürüyor.