İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli sevenlerini telaşlandırdı! Sosyal medyadan duyurdu

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın evliliğinden dünyaya gelen oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile evlendi. Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in mutlu birlikteliğinden ise Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında ikizleri oldu. Ünlü isim son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gündeme geldi. Yasemin Şefkatli, bazı sağlık sorunlarıyla uğraştığını duyurdu. İşte haberin detayları...