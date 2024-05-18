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İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli sevenlerini telaşlandırdı! Sosyal medyadan duyurdu

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın evliliğinden dünyaya gelen oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile evlendi. Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in mutlu birlikteliğinden ise Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında ikizleri oldu. Ünlü isim son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gündeme geldi. Yasemin Şefkatli, bazı sağlık sorunlarıyla uğraştığını duyurdu. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2024 15:20 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 15:20
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İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli sevenlerini telaşlandırdı! Sosyal medyadan duyurdu

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2021 yılında düzenlenen görkemli düğün töreniyle dünyaevine girdi. Ünlü çift, 2024 yılının Ocak ayında Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında ikizlerinin dünyaya gelmesiyle büyük bir mutluluk yaşadı.

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İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli sevenlerini telaşlandırdı! Sosyal medyadan duyurdu

Emir ve Ayel adını verdiği ikizleriyle sık sık paylaşım yapan Şefkatli, yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu.

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İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli sevenlerini telaşlandırdı! Sosyal medyadan duyurdu

Oğlunun kalbinde yaşadığı sorun ve hamilelik süreci bir hayli stresli geçen ünlü isim, yaşadığı sağlık sorunlarından bahsetti.

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İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli sevenlerini telaşlandırdı! Sosyal medyadan duyurdu

Şefkatli, yaşadıklarının strese bağı olduğunu ve artık daha rahat yaşamak istediğini belirtti.

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İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli sevenlerini telaşlandırdı! Sosyal medyadan duyurdu

Diğer yandan oğullarının emekleme çabasını takipçileriyle paylaşan Şefkatli, "Ha gayret ha gayret" ifadelerini kullandı.