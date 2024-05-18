Kardeşlerim'in Harika’sıydı! Gözde Türker'in ablası ünlü şarkıcı çıktı! Meğerse İbrahim Tatlıses...

Oyuncu Gözde Türker, Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Harika karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu. Ancak, diziden ayrılan güzel oyuncu şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Özel hayatı merak konusu olan Türker'in ablasının da ünlü olduğunu duyanlar inanamıyor. Gözde Türker'in ablası meğer usta sanatçı İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilmiş...