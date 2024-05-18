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Kardeşlerim'in Harika’sıydı! Gözde Türker'in ablası ünlü şarkıcı çıktı! Meğerse İbrahim Tatlıses...

Oyuncu Gözde Türker, Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Harika karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu. Ancak, diziden ayrılan güzel oyuncu şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Özel hayatı merak konusu olan Türker'in ablasının da ünlü olduğunu duyanlar inanamıyor. Gözde Türker'in ablası meğer usta sanatçı İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilmiş...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 11:29
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Kardeşlerim’in Harika’sıydı! Gözde Türker’in ablası ünlü şarkıcı çıktı! Meğerse İbrahim Tatlıses...

ATV'nin sevilen dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Dizi oyuncularıyla da ilgi odağı olmaya devam ediyor...

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Kardeşlerim’in Harika’sıydı! Gözde Türker’in ablası ünlü şarkıcı çıktı! Meğerse İbrahim Tatlıses...

Kariyerinde hızla yükselen Gözde Türker, 3 yıl önce Anıl Güler ile nikah masasına oturdu. Duru güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, hayranları tarafından yakın takibe alındı.

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Kardeşlerim’in Harika’sıydı! Gözde Türker’in ablası ünlü şarkıcı çıktı! Meğerse İbrahim Tatlıses...

Türker'in ablası hakkında çıkan bir gerçek ise duyanları şaşkına çevirdi.

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Kardeşlerim’in Harika’sıydı! Gözde Türker’in ablası ünlü şarkıcı çıktı! Meğerse İbrahim Tatlıses...

26 yaşındaki güzel oyuncunun düğünündeki isimlerden biri de opera mezunu sanatçı ablası Buse Türker'di.

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Kardeşlerim’in Harika’sıydı! Gözde Türker’in ablası ünlü şarkıcı çıktı! Meğerse İbrahim Tatlıses...

Gözde Türker'in kardeşi İbrahim Tatlıses'in daha 13 yaşındayken konserinde sahneye çıkarttığı ve Berivanım türküsünü söylettiği isim çıktı.