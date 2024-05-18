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2 çocuk annesi Sinem Kobal'ın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Kenan İmirzalıoğlu’nun kayınvalidesi Nuray Kobal...

ATV'nin reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, kariyerinin yanı sıra Sinem Kobal ile yürüttüğü mutlu evliliğiyle de adından söz ettiriyor. 2016 yılında dünyaevine giren çiftin, Lalin ve Leyla adında iki kız çocuğu buluyor. Özel hayatını gözlerden uzak tutan İmirzalıoğlu bu sefer de kayınvalidesi Nuray Kobal ile gündem oldu. İşte Sinem Kobal'ın biricik annesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2024 14:44
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2 çocuk annesi Sinem Kobal’ın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Kenan İmirzalıoğlu’nun kayınvalidesi Nuray Kobal...

Ünlü sunucu ve oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal'ın annesi merak edildi.

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2 çocuk annesi Sinem Kobal’ın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Kenan İmirzalıoğlu’nun kayınvalidesi Nuray Kobal...

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2016 yılında görkemli bir düğümle dünyaevine girdi. Ünlü çift, mutlu evliliklerini kızları Lalin ve Leyla ile taçlandırdı.

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2 çocuk annesi Sinem Kobal’ın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Kenan İmirzalıoğlu’nun kayınvalidesi Nuray Kobal...

Sosyal medyayı aktif kullanan iki çocuk annesi Sinem Kobal, bu sefer de ailesiyle gündeme geldi. Özellikle annesi Nuray Kobal, güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bıraktı.

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2 çocuk annesi Sinem Kobal’ın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Kenan İmirzalıoğlu’nun kayınvalidesi Nuray Kobal...

Benzerlikleri dikkat çeken anne-kıza "Maşallah, bu ne güzellik" yorumları geldi.

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2 çocuk annesi Sinem Kobal’ın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Kenan İmirzalıoğlu’nun kayınvalidesi Nuray Kobal...

İşte Sinem Kobal başta olmak üzere ünlülerin anneleri...