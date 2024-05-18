2 çocuk annesi Sinem Kobal'ın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Kenan İmirzalıoğlu’nun kayınvalidesi Nuray Kobal...

ATV'nin reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, kariyerinin yanı sıra Sinem Kobal ile yürüttüğü mutlu evliliğiyle de adından söz ettiriyor. 2016 yılında dünyaevine giren çiftin, Lalin ve Leyla adında iki kız çocuğu buluyor. Özel hayatını gözlerden uzak tutan İmirzalıoğlu bu sefer de kayınvalidesi Nuray Kobal ile gündem oldu. İşte Sinem Kobal'ın biricik annesi...