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TC kimlik son rakamları 0-2-4-6-8 olanlar için ödeme haberi geldi! 20.000 TL IBAN numarasına yatıyor

Günümüz finans dünyasında bankalar, müşterileri için çeşitli kredi seçenekleri sunarak rekabet avantajı sağlamaya çalışmaktadır. Bu haberimizde, TC Kimlik numaralarının son haneleri 0, 2, 4, 6 ve 8 olan vatandaşlarımız için sunulan 20.000 TL'lik özel bir ödeme kampanyasından ve diğer bankaların dikkat çeken kredi kampanyalarından bahsedeceğiz.

Giriş Tarihi: 18.05.2024 17:35 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 17:35
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TC kimlik son rakamları 0-2-4-6-8 olanlar için ödeme haberi geldi! 20.000 TL IBAN numarasına yatıyor

Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların yapması gerekenler oldukça basit. İlk olarak, bankaların resmi internet sitelerine veya doğrudan şubelerine başvuru yapmak gerekiyor. Başvuru sırasında kişisel bilgilerin doğru ve eksiksiz girilmesi büyük önem taşıyor. Ayrıca, başvuru için belirlenen kredi notu ve gelir kriterleri de göz önünde bulunduruluyor.

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TC kimlik son rakamları 0-2-4-6-8 olanlar için ödeme haberi geldi! 20.000 TL IBAN numarasına yatıyor

Kredi Kampanyaları ve Koşulları

Türkiye'nin önde gelen bankalarından bazılarının sunduğu kredi kampanyaları da bu dönemde dikkat çekiyor. İşte bazı bankaların sunduğu kredi kampanyaları:

20.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

ING Bank - 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 1.197,38 TL
Toplam Ödeme: 43.205,68 TL

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TC kimlik son rakamları 0-2-4-6-8 olanlar için ödeme haberi geldi! 20.000 TL IBAN numarasına yatıyor

CEPTETEB - Hoş Geldin Kampanyası

Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 1.197,38 TL
Toplam Ödeme: 43.220,68 TL

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TC kimlik son rakamları 0-2-4-6-8 olanlar için ödeme haberi geldi! 20.000 TL IBAN numarasına yatıyor

TEB - Türk Ekonomi Bankası Hoş Geldin Kampanyası

Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 1.197,38 TL
Toplam Ödeme: 43.220,68 TL

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TC kimlik son rakamları 0-2-4-6-8 olanlar için ödeme haberi geldi! 20.000 TL IBAN numarasına yatıyor

Enpara.com - İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %4,29
Aylık Taksit: 1.299,61 TL
Toplam Ödeme: 46.785,96 TL