TC kimlik son rakamları 0-2-4-6-8 olanlar için ödeme haberi geldi! 20.000 TL IBAN numarasına yatıyor

Günümüz finans dünyasında bankalar, müşterileri için çeşitli kredi seçenekleri sunarak rekabet avantajı sağlamaya çalışmaktadır. Bu haberimizde, TC Kimlik numaralarının son haneleri 0, 2, 4, 6 ve 8 olan vatandaşlarımız için sunulan 20.000 TL'lik özel bir ödeme kampanyasından ve diğer bankaların dikkat çeken kredi kampanyalarından bahsedeceğiz.