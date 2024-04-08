31 Mart seçimlerinin birçok çıkarımı olacak. Özellikle iki gerçek, önümüzdeki ayların en çok tartışılacak konusu olacaktır.

1) Ekrem İmamoğlu-DEM ittifakının arka planı.

CHP'nin özellikle İstanbul'daki başarısında PKK'nın siyasi kolu Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM) tavrı dikkat çekti.

DEM Parti İstanbul adayı Meral Danış Beştaş, "İmamoğlu 'Bu oylar benim' demesin sakın. Oylar sadece onun değil. Bizim seçmenimiz de verdi" dedi. DEM, İmamoğlu'nu destekleme karşılığında Esenyurt Belediyesi'ni gayriresmi yönetme imkanına kavuşacak. İstanbul Belediye Meclisi'nde ilk kez grup kuracak.

2) Seçim bitti. Dün bir, bugün iki. Daha 4 yıl 3 ay varken, CHP'de Külliye rüyası görenlerin mücadelesi erken başladı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığına 3 isim erkenden soyunmuş görünüyor. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel.

Perde önünde ZAFER SARHOŞLUĞU süren CHP'de perde arkasında manidar gelişmeler yaşanıyor.

CHP içindeki fay hatlarındaki kaynamaların sürdüğü gözleniyor.

Evet. Seçim bitmesine karşın Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki kin devam ediyor. Nitekim, seçim sonrası ilk açıklamasını bir TV'ye yapan Kılıçdaroğlu, yeniden İstanbul Belediyesi başkanlığına seçilen İmamoğlu'nun seçim sonrası kendisini aramadığını söyledi. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu arasındaki rahatsızlık sürerken bir tuhaf gelişme de, Afyon Belediye Başkanlığını kazanan Burcu Köksal'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etmeden Kılıçdaroğlu'na koşması dikkatleri çekmişti.

İmamoğlu'nun, sert şekilde suçladığı Köksal'ın, Afyon Belediye Başkanlığını kazandıktan hemen sonra koşarak Ankara'ya gelip Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesi tartışılıyor.

Seçım öncesi, ortaya çıkacak CHP başarısızlık üzerine 1 Nisan hesapları yapan Kılıçdaroğlu, 31 Mart'ta umduğunu bulamadı, havlu atacağı söylenirken, yeni açıklaması ortalığı dalgalandırdı. "Siyaseti bıraksam da siyaset beni bırakmaz" cümlesiyle siyasete geri dönüşünün sinyalini veren, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Özel'in kulaklarına kar suyu kaçırdı.

Muhtemel CHP kurultayında aday olup olmayacağı sorusuna net cevap vermeyen Kılıçdaroğlu ilginç laflar etti. "Yakın zamanda bir kurultay olacağını sanmıyorum. biliyorsunuz tüzük kurultayı olacak, daha bir şey görmedik. tüzüğü görmek gerekiyor.

İşte o zaman gerçekten bir değişim olup olmayacağını görebiliriz" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu merkezli yürüyen manevralara bir yenisi eklendi.

Kılıçdaroğlu, seçim öncesi İmamoğluÖzel'in yönettiği CHP hakkında, "SEÇİMİ KAYBEDECEKLER" demiş. İmamoğlu'na yakın gazeteci Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu ile ilgili aldığı bir kulis bilgisini paylaştı. TARİH 19 MART. Bir gazeteci arkadaşımız Kemal Beyi çalışma ofisinde ziyaret ediyor. Şöyle bir diyalog geçiyor;

"CHP'nin adaylarına niye destek vermiyorsunuz? Aranızın iyi olduğu adaylara gidip destek verseniz sahada" diyor. Kemal Bey'in ifadesi şu "Sahaya çıkarsam yenilgiyi bana yüklerler. Seçimi kaybediyorlar".

Sevinç'in bundan sonraki kulis bilgisi çok kritik: KILIÇDAROĞLU, "PARA YÜZÜNDEN KURULTAYI KAYBETTİM" DEMİŞ. "Gazeteci arkadaşımız, "Kurultayı nasıl kaybettiniz? Niye böyle oldu?" diyor.

Kemal Bey'de "Para ya para" diyor.

"Bunu Özgür Özel'e de söyledim. Sen de İmamoğlu'na dikkat et diye Özgür Özel'e de söyledim" diyor".

SONUÇ: AKŞENER'İN İNTİKAMI SÜRÜYOR. Meral Akşener ateş püskürdü! Yavaş ve İmamoğlu'na 'hırsız' göndermesi...

"Dürüstlük nutukları atıp, dürüst olduğuna kefalet koyup seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin daha sonra kocaman birer hırsız olduğunu anladık" ifadelerini kullandı. EVET. CHP İÇİNDEKİ KAVGA BİTMİYORDU.

ARTIK AKŞENER İLE CHP KAVGASI BİTMEZ.