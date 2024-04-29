CHP'li İBB'nin ihmali ölüm getirdi! Edanur Gezer'in öldüğü çukurda çarpıcı görüntü! Ekşi Sözlük’te iğrenç yorumlar

İstanbul Küçükçekmece'deki kazı çalışmasında çukura düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer hayatını kaybetti. CHP'li İBB, korkunç ihmal sonrası Edanur'un boğulduğu çukurun olduğu yerin etrafına güvenlik şeritleri ve bariyerler çekildi. Ölüm çukurunun başına da güvenlik görevlileri dikildi. Olay sonrası İBB'den yapılan açıklama ise pes dedirtti. Provokasyon yuvası Ekşi Sözlük'te de acı olayla ilgili iğrenç yorumlara yer verildi.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 29.04.2024 14:33 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 14:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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