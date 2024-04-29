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CHP'li İBB'nin ihmali ölüm getirdi! Edanur Gezer'in öldüğü çukurda çarpıcı görüntü! Ekşi Sözlük’te iğrenç yorumlar

İstanbul Küçükçekmece'deki kazı çalışmasında çukura düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer hayatını kaybetti. CHP'li İBB, korkunç ihmal sonrası Edanur'un boğulduğu çukurun olduğu yerin etrafına güvenlik şeritleri ve bariyerler çekildi. Ölüm çukurunun başına da güvenlik görevlileri dikildi. Olay sonrası İBB'den yapılan açıklama ise pes dedirtti. Provokasyon yuvası Ekşi Sözlük'te de acı olayla ilgili iğrenç yorumlara yer verildi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024 14:33 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 14:33
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CHP’li İBB’nin ihmali ölüm getirdi! Edanur Gezer’in öldüğü çukurda çarpıcı görüntü! Ekşi Sözlük’te iğrenç yorumlar

Tarihler 26 Nisan'ı gösterdiğinde İstanbul Fatih Mahallesi Menekşe Sahil Parkı'nda çok acı bir olay meydana geldi. İBB tarafından yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer yaşamını yitirdi.

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CHP’li İBB’nin ihmali ölüm getirdi! Edanur Gezer’in öldüğü çukurda çarpıcı görüntü! Ekşi Sözlük’te iğrenç yorumlar

1 METRE 35 SANTİM DERİNLİKTE...
Edanur'un öldüğü Menekşe Sahil Parkı bugün havadan görüntülendi. Çukurun olduğu yerin etrafına güvenlik şeritleri ve bariyerler çekilirken, başında güvenlik görevlilerinin beklediği gözlendi.

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CHP’li İBB’nin ihmali ölüm getirdi! Edanur Gezer’in öldüğü çukurda çarpıcı görüntü! Ekşi Sözlük’te iğrenç yorumlar

Olay yerine giden cumhuriyet savcısı, iş güvenliği uzmanının da aralarında bulunduğu üç bilirkişi ile birlikte inceleme yaptı.

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CHP’li İBB’nin ihmali ölüm getirdi! Edanur Gezer’in öldüğü çukurda çarpıcı görüntü! Ekşi Sözlük’te iğrenç yorumlar

İncelemede Edanur'un düştüğü çukurun 1 metre 35 santim derinlikte olduğu tespit edildi. Ayrıca Edanur'un yakınları ile piknik yaptığı bölge ile çukurun uzaklığı da ölçüldü. Bilirkişi tarafından hazırlanacak raporun soruşturma dosyasına ekleneceği belirtildi.

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CHP’li İBB’nin ihmali ölüm getirdi! Edanur Gezer’in öldüğü çukurda çarpıcı görüntü! Ekşi Sözlük’te iğrenç yorumlar

Talihsiz yavrunun cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderilmişti. Cenazeyi almak üzere 2 gün önce annesi ve yakınları Adli Tıp Kurumu önüne geldi.