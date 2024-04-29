HaberlerGaleriHerkes tekne sandı traktör olduğunu gören şaştı kaldı! Eğlenceli serinleme yöntemi pes dedirtti
Herkes tekne sandı traktör olduğunu gören şaştı kaldı! Eğlenceli serinleme yöntemi pes dedirtti
Antalya'nın Serik ilçesinde bir grup genç sıcakta bunalınca römork takılı traktörle Köprüçay'a girdi. Traktörü akan Köprüçay'ın ortasına park edip römorkunu kaldıran gençler, buradan çaya atlayarak keyifli dakikalar yaşadı. İşte o görüntüler...
Giriş Tarihi: 29.04.2024 15:13Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 15:14