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Haberler Galeri Herkes tekne sandı traktör olduğunu gören şaştı kaldı! Eğlenceli serinleme yöntemi pes dedirtti

Herkes tekne sandı traktör olduğunu gören şaştı kaldı! Eğlenceli serinleme yöntemi pes dedirtti

Antalya'nın Serik ilçesinde bir grup genç sıcakta bunalınca römork takılı traktörle Köprüçay'a girdi. Traktörü akan Köprüçay'ın ortasına park edip römorkunu kaldıran gençler, buradan çaya atlayarak keyifli dakikalar yaşadı. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 29.04.2024 15:13 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 15:14
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Herkes tekne sandı traktör olduğunu gören şaştı kaldı! Eğlenceli serinleme yöntemi pes dedirtti

Traktörün Köprüçay içinde gezerken, kıyıda bulunan bir barkanın önünden geçtiği anlar da sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Herkes tekne sandı traktör olduğunu gören şaştı kaldı! Eğlenceli serinleme yöntemi pes dedirtti

İlk bakıldığında tekne gibi görünün ve suda hızla hareket eden cismin römork takılı traktör olduğu sonradan anlaşıldı.

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Herkes tekne sandı traktör olduğunu gören şaştı kaldı! Eğlenceli serinleme yöntemi pes dedirtti

Oğuzhan Okumuş, havalar ısınınca hafta sonları Köprüçay'a traktörleri ile girdiklerini, suda kalan araçlara yardımcı olduklarını ve römorktan atlayarak eğlenceli dakikalar geçirdiklerini belirterek, "Traktör suyun içinde neredeyse görünmeyecek duruma geliyor ama hiç arıza yapmıyor. Hafta sonları genelde aynı bölgedeyiz" dedi.

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Herkes tekne sandı traktör olduğunu gören şaştı kaldı! Eğlenceli serinleme yöntemi pes dedirtti
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Herkes tekne sandı traktör olduğunu gören şaştı kaldı! Eğlenceli serinleme yöntemi pes dedirtti