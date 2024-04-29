Herkes tekne sandı traktör olduğunu gören şaştı kaldı! Eğlenceli serinleme yöntemi pes dedirtti

Oğuzhan Okumuş, havalar ısınınca hafta sonları Köprüçay'a traktörleri ile girdiklerini, suda kalan araçlara yardımcı olduklarını ve römorktan atlayarak eğlenceli dakikalar geçirdiklerini belirterek, "Traktör suyun içinde neredeyse görünmeyecek duruma geliyor ama hiç arıza yapmıyor. Hafta sonları genelde aynı bölgedeyiz" dedi.