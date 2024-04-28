O uygulamayı kullananlara son gün! Gece 12’den itibaren...

Threads, Twitter'a benzerliğiyle dikkat çekiyor ve kullanılmaya başladığı andan itibaren büyük ilgi görüyor. Kısa sürede milyonlarca kullanıcı uygulamaya giriş yaptı. Threads, özellikle Instagram kullanıcılarının düşüncelerini, anlık durumlarını ve içeriklerini paylaşmak için tercih ettiği bir platform haline geldi. Özellikle X (Twitter) gibi, kısa ve öz mesajlarla iletişimi kolaylaştırması ve kullanıcıların anlık etkileşimde bulunmasına olanak sağlamasıyla biliniyor.