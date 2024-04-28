O uygulamayı kullananlara son gün! Gece 12'den itibaren...
Türk Rekabet Kurumu'nun kararıyla, Zuckerberg'in yeni platformu Threads'e Türkiye'den erişim geçici süreliğine engellenecek. Bu karar, platformun Türkiye'deki faaliyetlerini etkileyebilir ve kullanıcıların erişimine kısıtlamalar getirebilir. Threads'in Türkiye'deki durumu ve erişim kısıtlamasının süresiyle ilgili detaylar merak ediliyor.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024
12:40
Meta'nın Twitter'a rakip olarak tanıttığı metin tabanlı Threads'in, Türk Rekabet Kurumu'nun geçici tedbir kararı gereği geçici olarak Türkiye'deki faaliyetlerini durduracağı bildirildi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, 29 Nisan'dan itibaren Threads'in Türkiye'deki erişiminin geçici olarak durdurulacağı belirtildi.
Threads, Twitter'a benzerliğiyle dikkat çekiyor ve kullanılmaya başladığı andan itibaren büyük ilgi görüyor. Kısa sürede milyonlarca kullanıcı uygulamaya giriş yaptı. Threads, özellikle Instagram kullanıcılarının düşüncelerini, anlık durumlarını ve içeriklerini paylaşmak için tercih ettiği bir platform haline geldi. Özellikle X (Twitter) gibi, kısa ve öz mesajlarla iletişimi kolaylaştırması ve kullanıcıların anlık etkileşimde bulunmasına olanak sağlamasıyla biliniyor.
Türk Rekabet Kurumu'nun Kararı: Türk Rekabet Kurumu'nun ara emri doğrultusunda, Threads'in Türkiye'deki faaliyetlerine geçici bir süreliğine son verilmesi kararı alındı. Uygulama, 29 Nisan'dan itibaren Türkiye'de erişilemez hale gelecek.
Geçen Ayki Gelişmeler: Geçtiğimiz ay, Meta Platforms'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Rekabet Kurumu, günlük 4.8 milyon TL idari para cezası uygulamıştı.
Veri Aktarımı ve Tedbirler: Ayrıca, Instagram ile Threads arasındaki veri aktarımıyla ilgili veri birleştirme davranışlarını önlemek amacıyla geçici tedbirler alınmıştı. Bu gelişmeler, Threads'in Türkiye'deki durumu ve kullanıcıların erişimini nasıl etkileyeceği konusunda dikkatle izleniyor.