Bahar’ın Nevra’sı Hatice Aslan’ın oğlunu gören şaşırdı! 40 yaşındaki Ekin annesinin tıpatıp aynısı...

Ferhunde Hanımlar ve En Son Babalar Duyar dizilerinde ve Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Üç Maymun filmindeki rolleriyle tanınan 62 yaşındaki Hatice Aslan, son olarak Bahar dizisinde Nevra Yavuzoğlu karakterine hayat veriyor. Usta oyuncunun başarılı performansı izleyicilerden tam not alırken, gerçek hayatı da merak ediliyor.