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Haberler Galeri Bahar'ın Nevra'sı Hatice Aslan’ın oğlunu gören şaşırdı! 40 yaşındaki Ekin annesinin tıpatıp aynısı...

Bahar'ın Nevra'sı Hatice Aslan’ın oğlunu gören şaşırdı! 40 yaşındaki Ekin annesinin tıpatıp aynısı...

Başrollerinde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy gibi isimlerin bulunduğu Bahar dizisinde kaynana Nevra, karakterine hayat veren usta oyuncu Hatice Aslan'ın hayatıyla ilgili detaylar merak konusu oldu. İlerleyen yaşına rağmen güzelliğiyle dikkat çeken Aslan'ın gerçek hayattaki oğlunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Meğer anne- oğul biribirinin kopyasıymış! İşte Hatice Aslan'ın biricik oğlu Ekin...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024 15:00
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Bahar’ın Nevra’sı Hatice Aslan’ın oğlunu gören şaşırdı! 40 yaşındaki Ekin annesinin tıpatıp aynısı...

Ferhunde Hanımlar ve En Son Babalar Duyar dizilerinde ve Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Üç Maymun filmindeki rolleriyle tanınan 62 yaşındaki Hatice Aslan, son olarak Bahar dizisinde Nevra Yavuzoğlu karakterine hayat veriyor. Usta oyuncunun başarılı performansı izleyicilerden tam not alırken, gerçek hayatı da merak ediliyor.

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Bahar’ın Nevra’sı Hatice Aslan’ın oğlunu gören şaşırdı! 40 yaşındaki Ekin annesinin tıpatıp aynısı...

Bahar'ın kayınvalidesi Nevra rolünü oynayan Hatice Aslan, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.

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Bahar’ın Nevra’sı Hatice Aslan’ın oğlunu gören şaşırdı! 40 yaşındaki Ekin annesinin tıpatıp aynısı...

Özellikle 40 yaşındaki oğlu Ekin Ergök'ü görenler şoke oluyor.

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Bahar’ın Nevra’sı Hatice Aslan’ın oğlunu gören şaşırdı! 40 yaşındaki Ekin annesinin tıpatıp aynısı...

Annesinin kopyası olan Ekin'e sosyal medyadan yorum yağdı.

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Bahar’ın Nevra’sı Hatice Aslan’ın oğlunu gören şaşırdı! 40 yaşındaki Ekin annesinin tıpatıp aynısı...

İşte Hatice Aslan başta olmak üzere ünlülerin çocukları...