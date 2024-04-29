29 Nisan 2024, Pazartesi
Bahar'ın Nevra'sı Hatice Aslan’ın oğlunu gören şaşırdı! 40 yaşındaki Ekin annesinin tıpatıp aynısı...
Başrollerinde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy gibi isimlerin bulunduğu Bahar dizisinde kaynana Nevra, karakterine hayat veren usta oyuncu Hatice Aslan'ın hayatıyla ilgili detaylar merak konusu oldu. İlerleyen yaşına rağmen güzelliğiyle dikkat çeken Aslan'ın gerçek hayattaki oğlunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Meğer anne- oğul biribirinin kopyasıymış! İşte Hatice Aslan'ın biricik oğlu Ekin...
Giriş Tarihi: 29.04.2024 15:00
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