BAŞKAN Tayyip Erdoğan, yerel seçimler için oyunu kullanırken seçimlerin yeni bir dönemi açacağını söylemişti.

Seçim sonrası yaptığı balkon konuşmasında millete inanmış bir lider olarak konuştu.

"Vatandaşın mesajını aldık.

Gerekenleri yapacağız. Sonuçları geniş bir muhasebeye alacağız" dedi. Başkan Erdoğan, bayram tatili için gittiği Marmaris'te seçim sonrası döneme yönelik yol haritasını da hazırladı. Başkan Erdoğan, müthiş iç ve dış hamleler dizisini devreye koymak için Pazartesi günü Ankara'ya gelecek. Salı günü TBMM açılacak.

Çarşamba günü Başkan Erdoğan Bakanlar Kurulu ve AK Parti Grup Toplantısı'nda aziz milletimize yol haritasının başlıklarını verecek.

Başkan Erdoğan, iç siyasete yönelik mesajların hemen sonrasında dış seferlerine başlayacak. 22 Nisan'da Irak seyahati ile dünyaya da mesajlarını vermeye başlayacak.

Bayram süresince siyasi kulislerdeki bayram sohbetlerinde pek çok siyasi senaryo gündeme düştü. Özellikle 2026 yılı sıklıkla dile getirilerek senaryolar analiz ediliyor.

PEKİ 2026 YILI NEDEN KONUŞULUYOR?

2026 yılı senaryolarına gerçekten iç siyasette yepyeni gelişmeler gündeme girecek gibi görünüyor.

Sırayla analiz edelim...

1: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gider mi? İYİ Parti Kongresi'nde gerek Ekrem İmamoğlu, gerek Mansur Yavaş'ın etkili olacağı kulislerde konuşuluyor. Bütün bunların çerçevesinde Meral Hanım'ın kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Çünkü Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanlığı adaylıklarını tahkim etmek istiyorlar.

2: 2023 yılında seçilen milletvekillerinin emekli olma pozisyonu 2026 yılında kesinleşecek.

Yani TBMM'den radikal kararlar daha rahat çıkabilir. En önemlisi erken seçim kararı almak gibi.

3: Başkan Erdoğan, enflasyonu düşürecek çok kararlı ekonomik politika uyguluyor. 2026 yılında enflasyonu tek haneli yani yüzde 10'un altına indirerek vatandaşlarımızın rahata kavuşmasını, refahın yaygınlaşmasını sağlamaya kararlı.

4: CHP'nin olağan kurultayı 2026 yılında olacak. 2023'de yapılan kongrede Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel devirdi. Bundan sonraki kurultay en geç 2026 yılında yapılmak zorunda.

CHP'nin 2026 kurultayında çok sürprizlere gebe. İmamoğlu, İstanbul Belediye Meclisi'nde çoğunluğu eline geçirdiği için rahatlıkla belediye başkanlığını bırakıp CHP GENEL BAŞKANI olmak isteyebilir.

Özgür Özel de boş durmaz ve Kılıçdaroğlu'nun desteğini alıp İmamoğlu'nun nefesini kesmek isteyebilir.

5: Ekrem İmamoğlu'nun tezgahları çalışırken Mansur Yavaş da boş durmaz.

Bir taraftan 2026 kurultayında genel merkeze ve özellikle aday belirleme yetkisi olan CHP Parti Meclisi'ne çok sayıda adamını sokmaya çalışacaktır.

Diğer yandan İYİ Parti içinde güçlü konuma gelmeye şimdiden çalışmaya başlamış görünüyor. Meral Akşener boşuna konuşmadı. "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş İYİ Parti'nin içini karıştırıyorlar" diye bas bas bağırdı.



SONUÇ: EVET. Türkiye'de İÇ POLİTİKADA İKİ YIL İÇİNDE ÇOK ŞEY OLACAK.

Dış konjonktür de olmak üzere çok hareketlilik olacağı belli.

2026 yılında erken seçim tartışmaları özellikle CHP tarafından sokaklara taşınabilir. Batı'nın ekonomik manipülasyonları arttırılarak erken seçim tetiklenmek istenecektir. Şimdiden doların arkasındaki güçlü Yahudi ailesi Rothschild'ini dergisi The Economist İmamoğlu güzellemeleri yapmaya başladı. Dış ekonomik tezgahlara dikkat. Ama unuttukları bir gerçek var. Aziz milletimiz tezgah kuranlara, yabancıya güvenerek yola çıkanlara tokadı atmaya bilir.