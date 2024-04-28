Uçak Su Sınırı Gizemi Çözüldü! 100 ml Sınırının Gerçek Sebebi Ne?

Uçaklara binerken yapılan sıvı kontrolü, genellikle 100 ml sınırını belirler. Bu sınırın temel nedeni, güvenlik ve patlayıcı maddelerin taşınmasını engellemektir. Havayolu güvenliği, potansiyel tehlikeleri minimize etmek için çeşitli önlemler alır ve bu önlemlerden biri de sıvılarla ilgilidir. 100 ml sınırı, bir kişinin yanında taşıdığı sıvı miktarını sınırlar ve böylece potansiyel tehlikeli maddelerin taşınması riskini azaltır. Bu miktarın altında olan sıvılar genellikle güvenli kabul edilirken, 100 ml'yi aşanlar el konulabilir.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 28.04.2024 13:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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