YEREL seçim sonrasında Meral Akşener'in partisi İyi Parti karıştı.

Seçimlerde çok başarısız çıkan, genel seçimlerde aldığı yüzde 9.9 oylardan yüzde 3.66'a düşen İyi Parti'de kılıçlar çekildi, istifalar arka arkaya geliyor.

Suskun eski güçlü genel sekreter, Antalya Milletvekili Uğur Poyraz çıktığı TV'de Akşener'i eleştirerek, bomba açıklamalar yaptı. İstifa edeceği konuşulan Akşener'in bir manevra yaparak, Büyük Kurultay kararı alması, parti içindeki krizi daha ileriye taşıdı.

İyi Parti Denizli Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Yasin Öztürk'ün Akşener'in etrafındakilerin istifasını istedi.

Akşener'in PRENSİ olarak konuşulan Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu'nun ve ardından yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Burak Akburak istifa etti. Kavuncu, Akşener'in çok sevdiği, gelecekte Genel Başkanlık için yetiştirdiği bir isimdi.

Kavuncu'nun hızlı yükselişi de PRENS olarak değerlendiriliyordu. Hızlı yükselen Kavuncu, hızla düştü. Eski İstanbul il başkanı ve sonra Teşkilat Başkanı gibi özellikli görevlere sahip Kavuncu, İstanbul seçimlerinde sıfır çekmesi (0.63) ortalığı karıştırdı. Seçimleri beklentilerin çok altında bir sonuçla tamamladıklarını söyleyen yüzde 0.63'lük Kavuncu, "İstanbul'da aldığımız sonuçla doğrudan ilişkili olarak, 8 aydır yürütmekte olduğum İYİ Parti Teşkilat Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" dedi. Kavuncu'yu bir diğer önemli genel başkan yardımcısı Akburak istifa ederek takıp etti. İP kurucusu, 4 yıl Akşener'in sağ kolu-genel sekreterlik görevi yaptıktan sonra ayrılan ve 8 aydır hiç konuşmayan Antalya Milletvekili Uğur Poyraz çıktığı TV'de bombaladı.

"Akşener'in bu kurultayda aday olmayacağını düşünüyorum" dedi. Kavuncu'nun kendisini 4 ay aramadığını, CÜZZAMLI muamelesi gördüğünü söyledi. "Yavaş'a, İmamoğlu'na Meral Hanım çok sert şeyler söyledi. Bunlar yanlış mıydı" sorusunu da, Poyraz, "Bu bu kampanya modelinin yanlış olduğunu söylüyorum" diyerek yanıtladı. Meral Hanım istifa etmeli mi? Kongrede aday olmalı mı, olmamalı mı?" sorusuna Poyraz, şu yanıtı verdi: ''Sayın Akşener'in net ifadesi var. Net ifadesi sonrasında da bir Kurultay kararı verdi. Akşener'in bu kurultayda aday olmayacağını düşünüyorum". Akşener'in 'kongre tavrı' kulislere sızdı. İyi Partili bazı kurmaylar, seçimli kongre kararının "göstermelik" alındığını söylüyor. Akşener'in partinin başından ayrılmayacağı iddia edilirken, Akşener'in "Cesaretiniz varsa çıkın karşıma" diyeceği söyleniyor.

Akşener'in bu tavrının, aday olacak isimlerin "sindirilmeye" çalışması olduğu belirtiliyor. Akşener'in ihracını istediği Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz sosyal medya hesabından kongrede aday olacağını açıkladı.

SONUÇ: Akşener'in Genel Başkanlığa devam tavrı içinde olması sonucu, Haziran'da yapılacak Büyük Kurultay'da geniş bir tasfiyenin daha gündeme girebileceği iddia ediliyor.

Ne demişti Meral Hanım, 'Ya tarih yazacağız. Ya tarih olacağız'. İyi Parti içindeki Merkezciler-Milliyetçiler kavgası şunu gösteriyor: İYİ PARTİ TARİH OLMAYA DOĞRU GİDİYOR.