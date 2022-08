ALTI artı HDP Masası, gözünü ve kulağını dikmiş, Washington'dan, Londra'dan ve Berlin'den gelecek ADAY SUFLESİNİ bekliyor. FAKAT, ABD'DEN Kemal Kılıçdaroğlu ve yavrularına henüz SUFLESİ GELMEDİ.

Derin ABD-Avrupa'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurguladığı ALTI ARTI HDP MASASI, bu hafta sonu 6'ncı toplantısını yapacak.

ABD'den aday suflesi gelmediği için, bu konu görüşülmeyecek... Altı artı HDP Masası, aday konusuna kilitlendikleri için sonuç alamıyor. Masa'nın dağılmasından korktukları için isim açıklanma işini öteleme, daha gelecek yıla erteleme manevraları yapıyor. Şu anda, adeta bir düşünce kulübü gibi çalışıyorlar... Aziz Milletimiz, yayınladıkları deklarasyonları okumuyor, ortak açıklamaların sesi, TENEKE SESİ özelliğinde... Son toplantılarında, bundan sonra ikinci etap masa toplantılarının devam edip edemeyeceğine karar vereceklermiş.

Peki, KILIÇDAROĞLU VE YAVRULARI isim belirlemeyi neden erteliyorlar? Derin Amerika-Avrupa'dan, henüz MİLLET İTTİFAKI'NDAN kimin aday olacağına dair SUFLE GELMEDİ DE ONDAN... Altı artı HDP Masası, kendi aralarında birbirlerine MANEVRA ÇEKMEKTEN TUZAK KURMAKTAN DA geri durmuyorlar. Bilindiği, İNSAN İNSANIN KURDUDUR. ALTI ARTI HDP MASASI liderleri de BİRBİRİNİN KURDU... Dikkat etmişsinizdir. İki yıldan beri, şu tarihte erken seçim olacak, şu tarihte baskın seçim olacak lafları ile Altı artı HDP Masası'nın sakinleri, kafaları ütülediler. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, 'Seçim 2023 Haziran'ında olacak' diye ısrarla konuştular. Geldik 2022'in Ağustos ayının 14'üne... Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'den 'Kasım ayında seçim olacak' lafları duymuyorsunuz. Ara sıra Babacan ve Davutoğlu lafını ediyor ama onların dertleri başka. Kasım'da erken seçim olması için, 60 gün öncesi yani eylül başı karar alınması lazım. TBMM'nin olağanüstü toplanması gerekiyor. Var mı böyle bir manzara? YOK.

Son kulislere göre, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'dan umduğu desteği henüz alamadığı için aday belirleme işini 6 ŞUBAT'A KADAR ÖTELEME PEŞİNDE... Buna yönelik özellikle de kendisine itiraz eden Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na 6 Şubat tuzağı hazırladı. Bu tuzağın temeli YENİ SEÇİM KANUNU'NUN uygulamaya girmesi. Çünkü, Yeni Seçim Kanunu, 6 Nisan 2022'de yayınlandı.

7 Şubat'tan sonra alınacak bir seçim kararında (60 gün sonra 7 Nisan olacağından) YENİ SEÇİM SİSTEMİ UYGULANACAK. Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Temel Karamollaoğlu'nun, 6 Şubat öncesi bir ERKEN SEÇİM KARARI ALINMASINI VE ESKİ SEÇİM

SİSTEMİ UYGULAMASINI dört gözle bekledikleri gözleniyor. 6 Şubat öncesi erken seçim beklentisi nedeniyle de, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını henüz desteklemiyorlar.

Tuzakla bunu kırmayı planlayan Kılıçdaroğlu, 6 Şubat sonrası Babacan ve Davutoğlu'nun gardını kaybetmesini bekliyor. Çünkü, Yeni Seçim Sistemi'nin devreye girmesi halinde, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, ya CHP ya da İP listelerinden seçime girmek zorunda kalacaklar. HER İLDE YÜZDE 7 OY ÇIKARAMAYACAKLARINDAN MİLLETVEKİLİ OLMALARI ANCAK KILIÇDAROĞLU SAYESİNDE SÖZ KONUSU OLACAK. Bu nedenle, Kemal Kılıçdaroğlu karşısında esamesi okunmayacak. Yani Kılıçdaroğlu'na sığınmak durumunda kalacaklarından, İTİRAZ ETME, PAZARLIK ETME imkânlarını kaybedecekler.

SONUÇ: KILIÇDAROĞLU'NUN 6 Şubat tuzağını hisseden Davutoğlu, Babacan ve Karamollaoğlu aralarında ÜÇÜNCÜ İTTİFAK manevrası yaparak, Kılıçdaroğlu'nun kulağına kar suyu kaçırdılar. Bu durumu çok iyi anlatan bir deyim var. KASAP ET DERDİNDE, KOYUN CAN DERDİNDE. Kılıçdaroğlu, 6 Şubat tuzağı ile ET DERDİNE DÜŞMÜŞ, Babacan, Davutoğlu, Karamollaoğlu'da CAN DERDİNE DÜŞMÜŞ GÖRÜNÜYOR. ALTI ARTI HDP MASANIN ALTI DA ÜSTÜ DE BIR ALEM. BU ALEME DÜŞEN YANDI.