CUMHURBAŞKANIMIZ Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptıkları görüşmeye ilişkin, "Olumlu bir gelişme oldu. Bundan önceki süreçlerde maalesef bu tür adımlar atılmıyordu. Ve bu adımın atılmasıyla, siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Ben de Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim. Türkiye'nin, Türk siyasetinin buna ihtiyacı var. Ve ilk fırsatta da bu ziyareti gerçekleştirerek, Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız" dedi.

Siyasi tarihimizde bazı günlerin anlam ve önemi diğer günlere nazaran daha özelliklidir. Derin yansımaları, geleceği etkiler. Başkan Erdoğan ile CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'in buluşması sadece Türkiye'nin değil dünya medyasının da dikkatle taktip ettiği bir buluşmaydı. Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinden sonra izlediği tavırlarını değiştirmezse, yani polemikçi-kavgacı tavırlarına bir daha dönmezse, uzun ömürlü bir siyaset yapma şansı bulacaktır.

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun desteği ile GENEL BAŞKAN seçildi.

CHP'de EŞBAŞKANLIK ortaya çıkmıştı. 31 Mart sonrası ÖZGÜR ÖZEL, GERÇEK GENEL BAŞKAN OLMA TAHKİMATI YAPIYOR.

Türkiye, 21. Yüzyıl'ın yıldızı olacak.

Yeni dünya düzeninin kilit ülkesi olacak. Küresel güçlerın gözünü diktiği Türkiye bugün bir BARIŞ ADASI.

Etrafımızda kan var, gözyaşı var, savaş var. Çok kritik dış dinamikler gündeme girerken Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'la devam ettireceği olumlu ilişkiler Türk Milleti için hayati parametreler içermektedir. Özgür Özel değişmezse, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu tarafından tökezletilmezse, CHP'NİN YERLİ- MİLLİ MUHALEFET oluşumu, Türkiye Cumhuriyeti için son derece önemil olacaktır. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllarca sürdürdüğü kavgalardan aziz milletimiz çok rahatsızdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'nin BEKASI için Irak'ta, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Azerbaycan'da yaptığı DEVLET HAMLELERİNE karşı çıkışları, HDPDEM'İN peşine takılarak TBMM'DE HAYIR deyileri, gerçekten milletimizi tedirgin ediyordu. Evet. Özgür Özel, CHP'yi değiştirecek hamlelere başladı. CHP'yi toplumun değerlerine saygılı ve farklı toplumsal kesimlerin taleplerini merkeze alan, DIŞ POLİTİKADA DEVLET, iç politika da MİLLET yolunda yürümesi, MİLLİ- YERLİ MUHALEFET boşluğunu kapma ümidini yarattı.

Başkan Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesinde 15 Temmuz darbe girişimi de gündeme geldi. Özel o gece kendisinin de TBMM'de bulunan vekiller arasında olduğunu hatırlattı ve 15 Temmuz'un tiyatro olduğu iddialarına itibar etmediğini ifade etti.

Bu noktada AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş "Özgür Bey o gecenin gazisidir, Meclis'te bizimleydi" dedi ve Başkan Erdoğan Özel'e teşekkür etti.



SONUÇ: Özgür Özel, GENEL BAŞKAN OLMA yolunda emin adımlarla yürüyor. Özel'in yürüyüşünden CHP içindeki kanatların sarsıldığını duymaktayız.

Ekrem İmamoğlu'nun CHP teşkilatlarında ağırlığı var. 31 Mart akşamına kadar "Esas lider" gibi görünüyordu. 31 Mart sonrası Özgür Özel İmamoğlu'nun ağırlığını törpülemeye başladı. İmamoğlu'nun, Parti Meclisi'nde ve MYK'ın etkin isimleri üzerinde etkisi biliniyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kanatları da çok hazırlandılar ama 31 Mart 'ta umdukları sonuç çıkmayınca şaşırdılar. Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i sabote etme çıkışları da etki etmedi sonuç alamadı.

Özgür Özel, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu kanatları arasındaki köprüden geçıyor. Bakalım Özgür Özel'in yürüyüşü nasıl olacak.