İKTİDAR ile ana muhalefet arasında yeni bir dönem başladı. Başkan Tayyip Erdoğan, CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'i kabul etti.

Özgür Özel, 31 Mart'taki yerel seçim sonrası grup başkanvekilliği dönemindeki "Polemikçi-Kavgacı" tarzından farklı bir siyaset üslubu sergiliyor. CHP'nin devrik genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan farklı POZİTİF konuşuyor, Cumhurbaşkanlığı makamına saygı gösteriyor, diyalogdan ve müzakereden bahsediyor. Özgür Özel'in yeni siyaset tarzı kamuoyunca beğenilirken, CHP DERİNLİĞİNDE ilginç, manidar gelişmelere yol açtığı gözleniyor.

Özgür Özel'in yeni siyaset tarzı bir taraftan Ekrem İmamoğlu'nu gölgelemeye başladı.

İmamoğlu'nun 2028 planlarını bozacak şekilde gelişiyor. Diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu tarafında kızgınlığa yol açmış görünüyor. Gerçek genel başkanlığını güçlendirmekte olan Özgür Özel, "ESAS LİDER" GÖRÜNÜMÜNDEKİ

İMAMOĞLU'NUN zeminini sarsıyor.

Bakınız, yerel seçim sonrasında Amerikan, İngiliz, Avrupa medyası İmamoğlu'na methiyeler yağdırırken, Özgür Özel yeni siyaset tarzı ile İmamoğlu'nu gölgeledi, Türk medyasında manşetlere çıkmasını engelledi. Diğer taraftan Özel DİYALOGDAN YANA TAVRI İLE Kemal Kılıçdaroğlu'nun da sinirlerini bozuyor.

Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la görüşme öncesi ve sonrası yaptıkları dikkati çekiyor.

Sırayla gidelim.

Özel, tarihi görüşmeden önce CHP MYK üyeleriyle ele alacağı konuları konuştu. CHP'nin eski isimlerinden Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Altan Öymen'le telefonla konuştu. Özel, Başkan Erdoğan'la buluştuktan sonra akşam CHP MYK üyeleriyle değerlendirme toplantısı yaptı. 3 Mayıs Cuma günü eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ahlatlıbel'de yemeğe götürdü, Kılıçdaroğlu'nu ikna etme çabası içinde oldu. 4 Mayıs'ta Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la buluştu.

PEKİ. EKREM İMAMOĞLU

NEREDE?

Özgür Özel'in CHP içi değerlendirme trafiğinde İmamoğlu yok.

Özgür Özel'in EKREM İMAMOĞLU ile bir araya gelmemesi oldukça manidar bulunuyor. "Telefonla konuşmuşlardır" denilebilir. Lakin Genel Başkan Özgür Özel'in CHP içinde "LİDER" olduğu konuşulan İmamoğlu ile buluşmaması, değerlendirme yapmaması GERİLİM HATTI MANASINA GELİYOR. YANİ

PENALTI ATACAKLAR ARTIYOR!

TARIH: 5 NİSAN 2024

Yerel seçimler bitmiş, Özgür Özel manidar açıklama yaptı: "Ben teknik direktörüm. Penaltı atacak iki forvetimiz var. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş." Özel bu açıklaması ile Ekrem İmamoğlu'nun kulağına kar suyu kattı. Yani "2028'de aday sadece sen değilsin" dedi.

İşte o günden başlayarak, Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında gerilim hattı oluştu.

SİVAS TOPLANTISINA DİKKAT!

Ekrem İmamoğlu ile Özgür arasındaki gerilim hattında kritik bir kavşak var.

CHP'nin 4 Eylül 2024'te Parti Meclisi Sivas'ta toplanacak. 5-6-7-8 Eylül günlerinde TÜZÜK KURULTAYI gerçekleşecek. 9 Eylül'de CHP'nin kuruluş yıldönümü törenleri yapılacak.

Tüzük kurultayının ardından parti programı için hazırlık toplantısı gerçekleştirilecek. Kemal Kılıçdaroğlu kanadının etkili isimlerinin program tartışmalarında farklı pozisyonlarının, gerilim hattını besleyebileceği değerlendiriliyor.

Sivas'ta Ekrem İmamoğlu'nun veya Özgür Özel'in CHP'nin GERÇEK GENEL BAŞKANI olduğunun netleşeceği konuşulmaya başladı.

Yani 3 ay sonra CHP SİVAS TOPLANTILARI derin gelişmelere konu olabilir.

SONUÇ: Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki GERİLİM HATTI, siyasetimizin baş konularından birisi olarak gündeme germiştir. CHP derinliğinde yerel seçim sonrası Genel Başkanı Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında soğuk savaş tamtamları çalıyor. Evet. Özgür Özel, Genel Başkanlığı'nı tahkim ederken, Ekrem İmamoğlu'nun manevralarına bakalım nasıl karşılık verecek?