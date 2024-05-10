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Müge Anlı'da aranan Şaban Ataş'ın arkadaşı konuştu: "Kadın düşkünlüğü vardı!" Öldürüldü mü?

Müge Anlı programında izleyicileri şaşırtan bir olay yaşandı. Bahri Ataş, kayıp amcaoğlu 52 yaşındaki Şaban Ataş'ı bulmak için stüdyoya geldi. Bahri Ataş, Şaban Ataş'ın kaybında oğlu Mert ve formaliteden boşandığını iddia ettiği eşi Emine'nin parmağı olabileceğine işaret etti. Yayına bağlanan izleyiciler, Emine'nin Şaban'ın yakın arkadaşı Burhanettin ile ilişkisi olduğunu söyledi. Hakkında çıkan iddialara yanıt veren Burhanettin, Şaban'ın kadın düşkünü olduğunu belirterek çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024 15:03 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 15:39
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Müge Anlı’da aranan Şaban Ataş’ın arkadaşı konuştu: Kadın düşkünlüğü vardı! Öldürüldü mü?

Muğla'nın Fethiye ilçesi, Seydikemer beldesinden kaybolan Şaban Ataş'ın akıbeti merak ediliyor. 3 çocuk babası olan 52 yaşındaki Ataş'tan, 22 Mart 2024 tarihinden bu yana haber alınamıyor.

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Müge Anlı’da aranan Şaban Ataş’ın arkadaşı konuştu: Kadın düşkünlüğü vardı! Öldürüldü mü?

Kayıp Şaban Ataş'ın amcaoğlu Bahri Ataş, soluğu Müge Anlı'dan yardım istedi. Bahri Ataş, Emine Hanım'ın 25 Mart'ta kendisini arayarak, Şaban'ın 22 Mart'ta işe gittiğini ve bir daha dönmediğini söylediğini aktardı. Ataş, "Emine Hanım bana Şaban'ın üzerinde 25-30 bin lira para olduğunu söyledi. Kuzenimin yakın arkadaşı Burhanettin ile Emine arasında çıkan dedikodular vardı." dedi.

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Müge Anlı’da aranan Şaban Ataş’ın arkadaşı konuştu: Kadın düşkünlüğü vardı! Öldürüldü mü?

Bahri Ataş, kayıp amcaoğlu 52 yaşındaki Şaban Ataş'ın bulunması için Müge Anlı programına katıldı. Ataş, Şaban'ın kaybolmasında eski eşi Emine ve oğlu Mert'in parmağı olabileceğine işaret etti. Bu iddiaların üzerine Şaban Bey'in eski eşi Emine ve oğlu Mert, haklarında çıkan iddialara yanıt vermek üzere yayına katıldı.

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Müge Anlı’da aranan Şaban Ataş’ın arkadaşı konuştu: Kadın düşkünlüğü vardı! Öldürüldü mü?

Müge Anlı'nın programında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yayına bağlanan kişiler, eski eşi Emine Hanım hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Bahsi geçen kişiler, Burhanettin'in eşinin Emine ve Burhanettin'i bastığını, hatta yasak ilişkinin çevrede genel olarak bilindiğini ifade etti. "Emine ile kimse konuşmaz. Burhanettin sürekli evlerinde kalır" şeklindeki sözler, olayın boyutunu daha da ilginç hale getirdi.

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Müge Anlı’da aranan Şaban Ataş’ın arkadaşı konuştu: Kadın düşkünlüğü vardı! Öldürüldü mü?

Müge Anlı'nın programında iddiaları reddeden Emine Hanım, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hanım, "Bir bayanla erkeği yan yana görünce böyle yakıştırmalar yapılıyor. Ben yayına bağlanan kişiyi tanıyorum, bu kişinin bana husumeti var." şeklinde ifadeler kullandı.