Müge Anlı'da aranan Şaban Ataş'ın arkadaşı konuştu: "Kadın düşkünlüğü vardı!" Öldürüldü mü?

Kayıp Şaban Ataş'ın amcaoğlu Bahri Ataş, soluğu Müge Anlı'dan yardım istedi. Bahri Ataş, Emine Hanım'ın 25 Mart'ta kendisini arayarak, Şaban'ın 22 Mart'ta işe gittiğini ve bir daha dönmediğini söylediğini aktardı. Ataş, "Emine Hanım bana Şaban'ın üzerinde 25-30 bin lira para olduğunu söyledi. Kuzenimin yakın arkadaşı Burhanettin ile Emine arasında çıkan dedikodular vardı." dedi.