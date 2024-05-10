10 Mayıs 2024, Cuma
Yalı Çapkını'nın Seyran'ı gerçekte bakın kimin kızıymış! Afra Saraçoğlu annesinin birebir aynısı!
Mert Ramazan Demir ile birlikte başrollerini paylaştığı 'Yalı Çapkını' dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle adından söz ettiren Afra Saraçoğlu, güzelliği kadar oyunculuk performansıyla da çok konuşuluyor. Saraçoğlu, bu kez de annesiyle gündeme getirildi. Anne kızın benzerliğini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Afra Saraçoğlu'nun bakın kimin kızıymış...
Giriş Tarihi: 10.05.2024 16:36
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