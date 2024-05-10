10 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yalı Çapkını'nın Seyran'ı gerçekte bakın kimin kızıymış! Afra Saraçoğlu annesinin birebir aynısı!

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı gerçekte bakın kimin kızıymış! Afra Saraçoğlu annesinin birebir aynısı!

Mert Ramazan Demir ile birlikte başrollerini paylaştığı 'Yalı Çapkını' dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle adından söz ettiren Afra Saraçoğlu, güzelliği kadar oyunculuk performansıyla da çok konuşuluyor. Saraçoğlu, bu kez de annesiyle gündeme getirildi. Anne kızın benzerliğini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Afra Saraçoğlu'nun bakın kimin kızıymış...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024 16:36
  • 1
  • 116
Yalı Çapkını’nın Seyran’ı gerçekte bakın kimin kızıymış! Afra Saraçoğlu annesinin birebir aynısı!

Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, şu sıralar başrolünde yer aldığı "Yalı Çapkını" dizisiyle adından sıkça söz ettiriyor.

  • 2
  • 116
Yalı Çapkını’nın Seyran’ı gerçekte bakın kimin kızıymış! Afra Saraçoğlu annesinin birebir aynısı!

İstanbul'da 2 Aralık 1997 yılında dünyaya gelen genç yetenek, henüz küçük yaşına rağmen birçok defile ve tanıtım çekimine katılarak adından söz ettirmeyi başardı. Özcan Deniz'in senaryosunu yazıp yönettiği "İkinci Şans" adlı sinema filminde Nurgül Yeşilçay, Özcan Deniz ve Füsun Erbulak gibi deneyimli oyuncularla birlikte rol aldı.

  • 3
  • 116
Yalı Çapkını’nın Seyran’ı gerçekte bakın kimin kızıymış! Afra Saraçoğlu annesinin birebir aynısı!

Ayrıca 2017 yılında "Kötü Çocuk" adlı sinema filminde de önemli bir rol üstlendi. Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde ise Nazan Kesal, Deniz Baysal, Mahir Günşiray ve diğer birçok ünlü oyuncuyla birlikte Ece Çamkıran karakterini canlandırdı.

  • 4
  • 116
Yalı Çapkını’nın Seyran’ı gerçekte bakın kimin kızıymış! Afra Saraçoğlu annesinin birebir aynısı!

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Saraçoğlu, bu sefer de annesiyle gündem oldu. Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu'nu görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

  • 5
  • 116
Yalı Çapkını’nın Seyran’ı gerçekte bakın kimin kızıymış! Afra Saraçoğlu annesinin birebir aynısı!

Saraçoğlu'nun annesini gören bazı sosyal medya takipçileri ise "Güzelliğini ondan almış", "Abla kardeş gibiler" gibi yorumlarda bulundu.