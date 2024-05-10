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Ateş Kuşları'nın Zıpkın'ı Erdem Şanlı'nın sevgilisi meğer çok tanıdıkmış! Ömer'in başrolü...

Ateş Kuşları'nın başarılı oyuncusu Erdem Şanlı, Zıpkın karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Performansı kadar yakışıklılığıyla da dikkat çeken Şanlı'nın sevgilisi, magazin gündemine bomba gibi düştü. İlayda Alişan, Hande Soral, Görkem Sevindik gibi isimlerle kamera karşısına geçen Şanlı, Ömer dizisinin başrolüyle birlikteymiş. İşte Erdem Şanlı'nın sevgilisi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024 15:27
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Ateş Kuşları’nın Zıpkın’ı Erdem Şanlı’nın sevgilisi meğer çok tanıdıkmış! Ömer’in başrolü...

Final bölümüyle ekranlara gelecek olan Ateş Kuşları dizisinin başrol oyuncusu Erdem Şanlı'nın hayatı merak konusu oluyor.

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Ateş Kuşları’nın Zıpkın’ı Erdem Şanlı’nın sevgilisi meğer çok tanıdıkmış! Ömer’in başrolü...

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali) gibi sevilen isimlerin başrollerinde yer aldığı Ateş Kuşları'nda Zıpkın karakterini canlandıran Erdem Şanlı hakkındaki bir gerçek duyanları şaşırttı.

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Ateş Kuşları’nın Zıpkın’ı Erdem Şanlı’nın sevgilisi meğer çok tanıdıkmış! Ömer’in başrolü...

Şanlı'nın Ömer dizisinin yıldız oyuncusuyla sevgili olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Ateş Kuşları’nın Zıpkın’ı Erdem Şanlı’nın sevgilisi meğer çok tanıdıkmış! Ömer’in başrolü...

İşte başta Erdem Şanlı olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

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Ateş Kuşları’nın Zıpkın’ı Erdem Şanlı’nın sevgilisi meğer çok tanıdıkmış! Ömer’in başrolü...

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