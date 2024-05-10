Ateş Kuşları'nın Zıpkın'ı Erdem Şanlı'nın sevgilisi meğer çok tanıdıkmış! Ömer'in başrolü...

Ateş Kuşları'nın başarılı oyuncusu Erdem Şanlı, Zıpkın karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Performansı kadar yakışıklılığıyla da dikkat çeken Şanlı'nın sevgilisi, magazin gündemine bomba gibi düştü. İlayda Alişan, Hande Soral, Görkem Sevindik gibi isimlerle kamera karşısına geçen Şanlı, Ömer dizisinin başrolüyle birlikteymiş. İşte Erdem Şanlı'nın sevgilisi...