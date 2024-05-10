Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı! Bedriye Kılıç’ı öldüren cani kocanın savunması pes dedirtti!

Bedriye Kılıç'ın kaybından bir gün sonra koca Tayfur Kılıç polise giderek kayıp ilanı verdi fakat yapılan aramalarda kadının hiç bir izine ulaşılamadı.

Bedriye Kılıç'ın ailesinin iddialarına göre koca Tayfur Kılıç aşırı kıskanç biriydi ve belediyenin hasat çekiminde ekranda gözüktüğü için eşine şiddet uyguladı. Ayrıca dayak olayı ilk defa yaşanmadı. Kızları sık sık kocası tarafından darp ediliyordu.