10 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı! Bedriye Kılıç'ı öldüren cani kocanın savunması pes dedirtti!

Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı! Bedriye Kılıç'ı öldüren cani kocanın savunması pes dedirtti!

Konya'da eşi Bedriye Kılıç'ı öldürüp uçurumdan attan Tayfur Kılıç, suçunu itiraf etti. Müge Anlı'nın gündeme getirdiği olayda Bedriye Kılıç'ın cansız bedeni hala bulunamazken cani kocanın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada söz alan Tayfur Kılıç'ın pişkin şaşkına herkesi çevirdi! İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024 17:14 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 17:25
  • 1
  • 13
Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı! Bedriye Kılıç’ı öldüren cani kocanın savunması pes dedirtti!

Evli ve 3 çocuk annesi 35 yaşındaki Bedriye Kılıç 6 Temmuz 2023 Cumartesi günü Konya Akşehir'de kayboldu. Büyük yankı bulan olayın ardında kıskanç koca cinayeti çıktı. Müge Anlı canlı yayınında hakkındaki iddiaları reddeden Tayfur Kılıç, karısını canice katlettiğini sonunda itiraf etti.

  • 2
  • 13
Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı! Bedriye Kılıç’ı öldüren cani kocanın savunması pes dedirtti!

Bedriye Kılıç'ın kaybından bir gün sonra koca Tayfur Kılıç polise giderek kayıp ilanı verdi fakat yapılan aramalarda kadının hiç bir izine ulaşılamadı.

Bedriye Kılıç'ın ailesinin iddialarına göre koca Tayfur Kılıç aşırı kıskanç biriydi ve belediyenin hasat çekiminde ekranda gözüktüğü için eşine şiddet uyguladı. Ayrıca dayak olayı ilk defa yaşanmadı. Kızları sık sık kocası tarafından darp ediliyordu.

  • 3
  • 13
Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı! Bedriye Kılıç’ı öldüren cani kocanın savunması pes dedirtti!

Karısının kaybına aldırış etmeyen koca Tayfur Kılıç'ın pavyona gittiği öne sürüldü. Tayfur Kılıç'ın, kızına da 'Annen, kamyoncuya kaçtı' dediği ortaya çıktı. Eşinin hayatta olduğunu öne süren Kılıç, iddiaların kanıtlanmasını istedi. Yayına bağlanan görgü tanıkları kötü kokulu uçurumu işaret etti.

  • 4
  • 13
Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı! Bedriye Kılıç’ı öldüren cani kocanın savunması pes dedirtti!

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı olay gününün haritasını çıkardı. Köşeye sıkışan koca olay günü 11 şişe alkol içtiğini ve hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Fakat ormanlık alanda kameralara yakalandığı ortaya çıkınca çelişkili sözleriyle dikkat çekti.

  • 5
  • 13
Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı! Bedriye Kılıç’ı öldüren cani kocanın savunması pes dedirtti!

Tayfur'un şüpheli tavırları ve ifadeleri şüphelerin artmasına sebep oldu.