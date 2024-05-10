10 Mayıs 2024, Cuma
Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı! Bedriye Kılıç'ı öldüren cani kocanın savunması pes dedirtti!
Konya'da eşi Bedriye Kılıç'ı öldürüp uçurumdan attan Tayfur Kılıç, suçunu itiraf etti. Müge Anlı'nın gündeme getirdiği olayda Bedriye Kılıç'ın cansız bedeni hala bulunamazken cani kocanın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada söz alan Tayfur Kılıç'ın pişkin şaşkına herkesi çevirdi! İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 10.05.2024 17:14 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 17:25
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