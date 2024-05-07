YEREL seçim öncesi "Değişimciler, Statükocular" mücadelesi CHP'yi kaynayan kazan haline çevirmişti. Yerel seçim sonrası CHP bu sefer 4 ayrı kanadın koltuk kapma mücadelesiyle yine kaynayan kazana döndü. CHP içindeki derin mücadele ve 4 ayrı kanadın sözcülerinin TV'lerde yaptıkları açıklamalar insanın başını döndürüyor.

Yerel seçimlerin üzerinden 1 aydan fazla süre geçti. CHP içinde yaşananların başlıklarını sıralasam "Bu kadar çok olay nasıl oluyor" diye hayret edersiniz. Başlayalım. 5 Nisan'da durduk yerde CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı adaylığında arı kovanına çomak soktu.

"Ben teknik direktörüm. İki penaltıcım var. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş" dedi. İmamoğlu ve Yavaş kanatlarının mücadelesi başladı. Özgür Özel, Başkan Tayyip Erdoğan'la görüşme yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu çıldırdı. Özel, yemeğe götürmesine, nazik davranmasına rağmen Kılıçdaroğlu'nun kindarlığından muzdarip. Kılıçdaroğlu, TAKOZ koymaya çalışıyor.

Özellikle CHP'nin yeni genel başkanı Özel'in CHP'nin eski kadrolarının tepkisini göze alarak Sabah Gazetesi'nin duayen yazarı Yavuz Donat'a verdiği ilk demeçle gösterdiği cesaret bir engelleme olmazsa onu liderliğe yaklaştıracaktır.

Nitekim CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özel'e yönelik çıkışları, CHP'yi arkadan idare etmeyi planlayan Ekrem İmamoğlu'nun Amerikan kanallarına konuşması, soykırımcı İsrail ve ağababaları Amerika'yı pek memnun eden "Hamas terör örgütüdür" çıkışı Özgür Özel'i sabote etme, tökezletme amacına matuftu...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Tayyip Erdoğan ile görüşmeye giderken kendisine eski büyükelçi Namık Tan da eşlik etti. Şu sıralar CHP'de tartışılan bir isim de Namık Tan. Tan'ın görüşmeye CHP'de yeni bir krize yol açtı! CHP'nin ikinci ismi Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin bu duruma çok kırıldığı konuşuluyor. Bazı genel başkan yardımcılarının da alındıkları söyleniyor Selin Sayek Böke, Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'i Rumelihisarı'nda buluşturan, Özgür Özel'in genel başkanlığını sağlayan kilit isim. Şu anda CHP kabinesini idare eden isim.

Özgür Özel'in CHP'nin iki penaltıcısı olarak lanse ettiği Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş kanatları arasında sessiz bir cumhurbaşkanlığı adaylığı mücadelesi var. Daha çok bu konuda gelişmeler olacak, İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında yeni bir mücadele olduğu kulislere yansıdı.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediyecilik dünyasında çok etkili bir kuruluş olan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı yönetimini almak için Ekrem İmamoğlu'nun da Mansur Yavaş'ın da asıldığı konuşuluyor. Önümüzdeki 1-2 ay içinde yapılması beklenen birlik seçiminde CHP'li belediyelerin başkanı belirleyecek çoğunlukta olduğu kaydediliyor. İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın mücadelesinin "Bu durum bir kriz konusu olur mu" sorusunu akıllara getiriyor. Çünkü CHP'li belediye başkanları arasında da partinin tepesinde olduğu gibi CHP'nin 4 kanat ismi Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında saflaşmalar yaşanabilir. Mustafa Sarıgül önceki gün cumhurbaşkanlığı adaylığı kuyusuna bomba attı.

"ÖZGÜR ÖZEL GELİYOR" dedi.

Yani CHP'de üçüncü penaltıcının Özgür Özel olacağını işaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Sarıgül'ün bombasının bir ucu İmamoğlu'na dönük olabilir.

Sarıgöl boşuna konuşmaz!



SONUC: CHP içinde 4 KANAT ISIM Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kadrolarının safları netleşirken özellikle 5-9 Eylül'de Sivas'ta yapılacak Tüzük Kurultayı ve CHP'nin yeni programı çalışmalarında yeni bombalar patlayabilir deniyor. CHP'de yeni bombaların ne olacağını aşağı yukarı tahmin ediyoruz. Onları da gelecek haftalarda derinlikli olarak yazacağım.

EVET. CHP DE MANEVRA BİTMEZ. KULİS BİTMEZ.