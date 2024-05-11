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Güneşte şiddetli patlama: Dünyaya doğru ilerliyor | NASA’dan acil uyarı! İnternet, elektrik ve televizyon yayınları kesilebilir…

Güneş'te 10 Mayıs'ta güçlü bir patlama meydana geldi. NASA, Güneş'teki büyük patlamanın fotoğrafını yayınladı.Güneş'te meydana gelen olağanüstü bir aktivite, ABD'nin Charlotte kentinde son 20 yılın en güçlüsü olarak kaydedilen G4 sınıfı bir jeomanyetik fırtınaya neden oldu. Ayrıca NOAA, elektronik cihazlarda ve elektrik şebekelerinde olası kesintilere neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.05.2024 00:43
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Güneşte şiddetli patlama: Dünyaya doğru ilerliyor | NASA’dan acil uyarı! İnternet, elektrik ve televizyon yayınları kesilebilir…

NASA'dan acil uyarı bir geldi. Güneş'te son 19 yılın en güçlü patlaması meydana geldi.

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Güneşte şiddetli patlama: Dünyaya doğru ilerliyor | NASA’dan acil uyarı! İnternet, elektrik ve televizyon yayınları kesilebilir…

ABD'deki Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Güneş yüzeyinde şiddetli bir jeomanyetik fırtına tespit ettiklerini duyurdu.

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Güneşte şiddetli patlama: Dünyaya doğru ilerliyor | NASA’dan acil uyarı! İnternet, elektrik ve televizyon yayınları kesilebilir…

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından yapılan açıklamada, Güneş yüzeyindeki patlamalardan dolayı 2005'ten bu yana ilk kez bu şiddette "Jeomanyetik Fırtına" yaşanabileceği bildirildi.

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Güneşte şiddetli patlama: Dünyaya doğru ilerliyor | NASA’dan acil uyarı! İnternet, elektrik ve televizyon yayınları kesilebilir…

NOAA ve ABD Uzay Hava Durumu Tahmin Merkezi'nin açıklamalarında, "Şiddetli (G4) bir jeomanyetik fırtınanın muhtemelen günün ilerleyen saatlerinde meydana gelmesi ve hafta sonu devam etmesi kuvvetle muhtemeldir." ifadesine yer verildi.

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Güneşte şiddetli patlama: Dünyaya doğru ilerliyor | NASA’dan acil uyarı! İnternet, elektrik ve televizyon yayınları kesilebilir…

Kuzey yarım kürede etkilerinin görülmesi beklenen jeomanyetik fırtınasının kesin zamanlamasının halen netleşmediğinin belirtildiği açıklamada, fırtınanın bugünden itibaren başlayabileceği ve "uydu iletişimleri ile güç sistemlerini etkileyebileceği" bilgisi paylaşıldı.