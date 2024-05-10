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Duygu Nebioğlu cephesinde flaş gelişme! Duruşma tarihini dikkat çeken ifadelerle duyurdu | Annesinin o mektubunu paylaştı

Gündemde bomba etkisi yaratan babalık davası, yeni gelişmelerle adeta Yeşilçam filmlerini aratmayan bir hikayeye dönüşüyor. Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu, "Ablamın babası da ünlü bir gazeteci" şeklinde bir açıklama yapmış ve bu ismin Uğur Dündar olduğunu öne sürmüştü. Ancak, Uğur Dündar, Adli Tıp Kurumu raporuyla bu iddiaları yalanladı. Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Nebioğlu, annesinin mektubunu paylaştı. paylaşımda, "Sana neler yapmış olduklarını tahmin ediyoruz ve bugünlerde asla onlara inanmıyoruz' dediler. Ve annemin çok sevdiği parça sana gelsin Sofi." ifadeleri dikkat çekti. Öte yandan Nebioğlu, duruşma tarihini o ifadelerle duyurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.05.2024 19:19 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 19:35
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Duygu Nebioğlu cephesinde flaş gelişme! Annesinin mektubunu paylaştı | Duruşma tarihini dikkat çeken ifadelerle duyurdu

82 yaşındaki ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın, Suphiye Orancı ile olan evlilik dışı ilişkisinden 2 kızı ve 2 torunu olduğu, yıllarca sakladığı iddiası, Türkiye gündemine bomba gibi düştü.

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Duygu Nebioğlu cephesinde flaş gelişme! Annesinin mektubunu paylaştı | Duruşma tarihini dikkat çeken ifadelerle duyurdu

SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Bu durum mahkeme raporu ile kanıtlandı. Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'nın evlilik dışı ilişkilerinden 4 çocuğu bulunduğunu açıkladı. Ablası Dilara Gülatan'ın da babasının Uğur Dündar olduğunu belirtti. Evli ve 2 çocuk annesi olan Dilara Gülatan tüm Türkiye tarafından merak edilirken, sessizliğini bozdu.

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Duygu Nebioğlu cephesinde flaş gelişme! Annesinin mektubunu paylaştı | Duruşma tarihini dikkat çeken ifadelerle duyurdu

2. KIZI OLARAK DÜNYAYA GELDİ
Dilara Gülatan, evlilik dışı 4 çocuk doğuran İstanbullu göçmen bir ailenin kızı olan Suphiye Orancı'nın 2. kızı olarak dünyaya geldi. Bir ablası vardı, bir de Metin Akpınar'ın ikizleri olan Duygu ve Sevgi Nebioğlu isimli iki kardeşi. Gülatan, 2022'de babası olduğu iddia edilen Dündar ile irtibat kurmaya karar verdi.

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Duygu Nebioğlu cephesinde flaş gelişme! Annesinin mektubunu paylaştı | Duruşma tarihini dikkat çeken ifadelerle duyurdu

Görüşme girişimi geri çevrilince Aile Mahkemesi'ne başvurdu, Dündar'ın babası olduğunun tespitini istedi. Uğur Dündar ise Dilara Gülatan'ın kızı olduğu yönündeki iddiaları Adli Tıp Kurumu raporuyla yalanladı. İlerleyen günlerde, raporda ihmaller olduğu ortaya çıktı.

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Duygu Nebioğlu cephesinde flaş gelişme! Annesinin mektubunu paylaştı | Duruşma tarihini dikkat çeken ifadelerle duyurdu

Annesi Suphiye Orancı'ya ulaşabilmek için harekete geçen Duygu Nebioğlu, geçtiğimiz haftalarda Müge Anlı'nın programına katıldı. Programa bağlanan Supiye Orancı'nın arkadaşı olduğunu iddia eden Zeynep isimli kişinin Orancı'ya yönelik 'çalışan kadındı' sözleri Nebioğlu'nu oldukça üzmüştü. Nebioğlu, annesinin bu şekilde bir insan olmadığını belirterek, bu sözleri söyleten kişinin babası Metin Akpınar olabileceğine işaret etti.