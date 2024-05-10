Duygu Nebioğlu cephesinde flaş gelişme! Duruşma tarihini dikkat çeken ifadelerle duyurdu | Annesinin o mektubunu paylaştı

Gündemde bomba etkisi yaratan babalık davası, yeni gelişmelerle adeta Yeşilçam filmlerini aratmayan bir hikayeye dönüşüyor. Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu, "Ablamın babası da ünlü bir gazeteci" şeklinde bir açıklama yapmış ve bu ismin Uğur Dündar olduğunu öne sürmüştü. Ancak, Uğur Dündar, Adli Tıp Kurumu raporuyla bu iddiaları yalanladı. Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Nebioğlu, annesinin mektubunu paylaştı. paylaşımda, "Sana neler yapmış olduklarını tahmin ediyoruz ve bugünlerde asla onlara inanmıyoruz' dediler. Ve annemin çok sevdiği parça sana gelsin Sofi." ifadeleri dikkat çekti. Öte yandan Nebioğlu, duruşma tarihini o ifadelerle duyurdu. İşte detaylar...