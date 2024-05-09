YEREL seçimler iç siyaset dengelerini değiştirdi. İç siyasette büyük hareketlenme var.

Liderler arasında SICAK GÖRÜŞMELER, giden liderler, yeni partiler hız kazandı. Siyasi partilerde de hareket devam ediyor. Özgür Özel, CHP'nin gerçek genel başkanı olma tahkimatını sürdürüyor. Kendisini genel başkan seçtiren Ekrem İmamoğlu'nun vesayetinden çıkaracak hamleler yapıyor.

İyi Parti'de Meral Akşener genel başkanlığı bıraktı.

Lakin desteklediği Müsavat Dervişoğlu'nu seçtirerek geçici olarak greve çekilmiş görünüyor. Müsavat Dervişoğlu'nun yeni yönetim kadrosu eski genel başkan Meral Akşener'in kadrosu.

İyi Parti TBMM Grup Başkan Vekilliği'ne Buğra Kavuncu ve Turan Çömez'in getirilmesi Meral Akşener'in sağ kolları olduğundan Meral Akşener'in İyi Parti'nin GÖLGE BAŞKANI pozisyonuna işaret ediyor.

Koray Aydın dikkatle takip ediliyor. İyi Parti içinde istifalar yer yer sürüyor.

Milletvekilleri arasından bazı ayrılmaların yeni gelişmelere göre şekilleneceği söyleniyor.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in ölümünün ardından bütçe görüşmeleri sırasında meclis grubunun düşmemesi için CHP'den Ali Fazıl Kasap Saadet'e geçti. Kasap'ın CHP'ye dönmek istediği konuşuluyor. Kasap'ın CHP'ye geri çağrılması durumunda grubu düşecek olan Saadet Partisi, formül arayışına devam ediyor.

Masada olan formüllerden birisi de meclis grubu bulunmayan Demokrat Parti'den transfer yapmak.

Bu doğrultuda Meclis kulislerinde Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun'un Saadet Partisi'ne geçebileceği söyleniyor.

Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu Genel Başkanlıktan ayrılıyor.

Saadet Partisi yeni genel başkanını seçmek için 30 Haziran 2024 için olağanüstü kongre kararı aldı.

Kongrede Karamollaoğlu'nun yerine kimin aday olacağı konusunda kulislerde konuşulan isimlerin sayısı giderek artmış durumda.

Parti içinde İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Birol Aydın ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Ömer Abdullah Ayhan başta olmak üzere iki isim ön plana çıkıyor.

DEMOKRAT PARTİ'de ise Genel Başkan Gültekin Uysal için sıkıntılı bir süreç başladı. Partide olağanüstü kongre için çalışmalar var.

İyi Partı'den ayrılan Yavuz Ağıralioğlu Öz Milliyetçi Parti'yi kurma çalışmalarını sürdürüyor. İyi Parti'den ve diğer milliyetçi partilerden önemli isimleri yanına aldığı konuşuluyor.

İyi Parti'den ayrılan Yusuf Halaçoğlu, İyi Parti'den ayrılmış merkez sağ özellikli isimlerle kuracağı partiye, KUTLU ismini verdi.

DEVA'da ise Ali Babacan, 15 milletvekili var. 5-6 milletvekili transfer ederek TBMM'de grup kurmaya yöneldi. İyi Parti, DP ve Bağımsız milletvekilleri ile gizli görüşmeleri sürüyor.

31 Mart seçimlerinde CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ve CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, illerinde belediye başkanı seçildi. Milletvekillerinin belediye başkanlığı görevine başlamalarıyla bu isimlerin TBMM üyeliği de sona erdi.

Böylece 129 olan CHP'nin milletvekili sayısı 125'e indi.

Öte yandan, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı bugün yeniden MHP'ye katıldı.

Sancaklı'nın MHP'ye katılımıyla MHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı yeniden 50 oldu.

Sancaklı'nın MHP'ye katılımı sonrası, Mecliste bağımsız milletvekili sayısı 5'e düştü. Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesi, TİP Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi ve 4 milletvekilinin belediye başkanı seçilmesiyle TBMM'de toplam milletvekili sayısı 594'e indi.



SONUÇ: Siyaset dengelerindeki hareketlerin TBMM Milletvekili aritmetiğini de değiştireceği değerlendiriliyor. TBMM aritmetiği yeni anayasa hazırlıkları ve olası oylamalar için çok kritik. Bilindiği gibi yeni anayasayı referanduma götürmek için 360 BARAJI VAR. TBMM'den 400 artı 1 ile geçerse otomatik yürürlüğe girebilir, ancak isterse Cumhurbaşkanı yeni anayasa metnini halkoyuna sunabilir.

YENİ ANAYASA, YENİ PARTİLER, MEVCUT PARTİLERİN SAYISAL DEĞİŞİKLİKLERİ EKİM AYININ ÇOK HAREKETLİ ÇOK SICAK GEÇECEĞİNİ İŞARET EDİYOR.