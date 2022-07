MEŞHUR bir deyim var. Altı kaval, üstü şeşhane. Genellikle birbirine uymayan durumlar için söylenen bir deyimdir. Derin Amerika ve Avrupa tarafından CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan ALTI+BİR MASASI tam BİR "Altı kaval, üstü şeşhane" görünümünde.

Altı+Bir masasından her gün bomba bir kulis çıkıyor. Son bomba Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'siyle ilgili. Algı operasyonları eksik olmayan "Ben aday olduğum taktirde hemen parti rozetini çıkartacağım" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her zaman olduğu gibi ÇARK etti. ÇARKÇI KEMAL'in "CUMHURBAŞKANI adayı olsa da seçilse de güya Parlamenter Sistem'e dönünceye kadar CHP GENEL BAŞKANLIĞI'NI

BIRAKMAMAYA, CHP ROZETİNİ ÇIKARMAYAMAYA" karar verdiği kulise sızdı. Peki ne oldu da Kemal Kılıçdaroğlu, CHP rozetini çıkarmayacak!

Bombanın arka planına bakınca bahane olarak CHP İÇİNDE KILIÇDAROĞLU SONRASI KAVGAYI ve KAOSU ÖNLEMEYİ düşünüyormuş. Kemal Kılıçdaroğlu resmen Cumhurbaşkanı adayı olsa da tesadüfen seçilse de CHP GENEL BAŞKANLIĞI KOLTUĞUNA YAPIŞMIŞ. Bir vekil seçtirerek CHP'yi kontrolü altında tutmayı planlıyormuş.

Bahanesi de "Parlamenter Sistem'e geçinceye kadar" olacakmış. Fındık yararlıdır. Ama yerseniz! Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni kararının hem CHP içinde hem de altılı masa sakinleri arasında şaşkınlığa yol açtığı duyuluyor.

CHP içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunun boşalması ihtimali üzerine kavgaya açıktan giren Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı, Engin Altay ve Özgür Özel'in arka planda da CHP yönetimini ele geçirmeyi planlayan Ekrem İmamoğlu'nun şok oldukları sızmış durumda. Kılıçdaroğlu'nun CHP Kurultayı'nı Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasına neden ertelediğine ilişkin gerekçesi de ortaya çıkmış oldu! Çünkü ADAY OLSA DA SEÇİLSE DE

KOLTUĞU BIRAKMAYACAKMIŞ.

Seçimler sonrası 2023 yılı Temmuz ayında CHP Kurultayı yapılacak.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda TEK ADAY OLARAK ÇIKMAYI, yerine Faik Öztrak'ı bırakmak istediği, güya Parlamenter Sistem'e dönünceye kadar KOLTUKLARI elinde tutmayı planladığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu hayal aleminde geziyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ROZET ÇIKARMAMA HAYALİNİ duyduklarında altılı masa şaşırmış.

Zaten, altılı masadan aday çıkması zor.

Meral Akşener arka planda, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu açıkça karşılar. Şimdi rozet çıkarmama konusu, masanın krizlerini artıracak özellikte. Altı artı bir masasının perde arkasında BAKANLIKLARIN VE ÖNEMLİ GENEL MÜDÜRLÜKLERİN PAYLAŞIMI HIZLANDI!

HDP ile CHP arasındaki pazarlığın işaret fişeğini CHP'nin içindeki hizipleri iyi bilen CHP'li eski vekil gazeteci Barış Yarkadaş verdi. Yarkadaş, Selahattin Demirtaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak baktığını vurguladı.

"HDP, ALTILI MASANIN KARARINI BEKLİYOR" diyen Yarkadaş, "Demirtaş'a çok yakın isimlerle konuştum. Demirtaş'ın, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sanılan aksine sıcak olduğunu hissettim. Kılıçdaroğlu'na uzak değil" ifadelerini kullandı. CHP Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı'nın, Ahmet Türk'le yaptığı pazarlık, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van gezisinden başlayarak Demirtaş'ı destekleyen açıklamaları ve Yarkadaş'ın bu açıklamaları gösteriyor ki CHP-Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP-PKK arasında pazarlıklar çok ilerlemiş!

SON KULİS: Altılı masanın yarınki toplantısında cumhurbaşkanı adayı henüz anlaşma olamadığı için yine konuşulmayacak. "Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonu" hazırladığı rapor el alınacak. Rapora göre altılı masa liderleri seçilecek Cumhurbaşkanına PRANGA TAKIYORLAR.

Cumhurbaşkanına, ülkeyi hangi usul ve esaslara göre yöneteceği konusunu DIKTE EDECEKLER. YANİ KUKLA CUMHURBAŞKANI

ADAYI ÇIKARACAKLAR. Çok ayıp, çok yazık.