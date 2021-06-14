Ağrı altın gibi parlıyor

BÖLÜCÜ terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin zincirlerini kıran AĞRI, müthiş gelişmelere imza atıyor.

AĞRI AYAĞA KALKIYOR. Allah'ın lütfu, Türkiye'nin Asya'ya açılan kapısı kadim Ağrı topraklarında ALTIN BULUNDU... Ağrı Mollakara bölgesinde gerçekleştirilen uzun arama faaliyetleri neticesinde, piyasa değeri 1.2 milyar dolar olan 20 ton altın ve 2.8 milyon dolar değerinde 3,5 ton gümüş rezervi bu bölgede tespit edildi. AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı'daki müthiş gelişmeleri TAKVİM'e anlattı: "Mollakara Altın Projesi'nin temelini attık.

Ülke ekonomimize ve ilimize büyük katkı ve istihdam sağlayacak dev projeye destek ve katkılarından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanlarımız ve TMSF Başkanımız Muhiddin Gülal'a teşekkür ediyorum.

Diyadin'deki Mollakara Altın - Gümüş Üretim Tesisi'nde 2022 yılında ilk altın - gümüş dökümü yapılacak.

Üretim tesisi ve madende toplam 500 kişilik istihdam sağlanacak. Madencilik çarpanıyla bölgede ek olarak 2.300 hemşerimize de ekmek kapısı olacak." Burada TMSF Başkanı Muhiddin Gülal'a da hakkını teslim etmek gerek. Göreve geldiği günden beri yaptığı çok önemli çalışmalarla, övgüyü hak ediyor. TMSF'ye devrolan şirketlerin hasıl çağ atladığı ortada...

Mesai kavramı olmadan bu çalışmalarla bizzat ilgilenen Başkan GÜLAL'ı kutlarım.

Milletvekili Çelebi, Ağrı altın ve gümüş madenlerinin bir gerçeği ortaya çıkardığını vurguladı.

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu maden zengini" diyerek önemli bilgiler verdi:

Doğu ve Güneydoğu'daki çalışmalar, bölgede kömür, altın, manganez, bakır, krom ve gümüş yataklarının varlığını çıkardı. Bölge özellikle bakır yönünden zengin.

Ergani'den Hakkâri'ye kadar giden bir damar olduğu yönünde bulgular var. Ağrı ve Mardin'de yüzümüzü güldürecek altın ve gümüş yönünden zengin olduğumuzu görüyoruz." Çelebi, maden rezervleri konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat ilgilendiğini belirtti.

SONUÇ: Terör örgütü PKK aslında en büyük zararı yine bölge halkına kendisi veriyordu. İstikrarın ve huzur ortamının bozulması noktasında Doğu Anadolu Bölgesi ve özellikle Ağrı, bu konunun en büyük mağduru olmuştu. Terör eylemleri azaldıkça, buna bağlı olarak güvenlikli bir ortamı tesis edilmesi, yeni yatırımları Ağrı'ya getirdiği gibi, PKK ÇUKURA GÖMÜLDÜKÇE HUZUR GELİYOR. YATIRIMLAR BİRBİRİ ARDINA DEVREYE GİRİYOR.

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