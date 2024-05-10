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Haberler Galeri 2,5 ayda 21 kilo verdi! Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek bakın nasıl erimiş! Çağatay Ulusoy'un rol arkadaşıydı...

2,5 ayda 21 kilo verdi! Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek bakın nasıl erimiş! Çağatay Ulusoy'un rol arkadaşıydı...

Çağatay Ulusoy ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı "Adını Feriha Koydum", bir dönemin çok izlenen dizileri arasındaydı. Dizi, şimdilerde oyuncularının son halleriyle gündem olmaya başladı. Şimdilerde Kızılcık Şerbeti'iyle ekrana dönen oyuncu, verdiği kilolarla herkesi şaşırttı. 2 buçuk ayda incecik olan Civelek'in zayıflama sırrı da merak konusu oldu. İşte, Feyza Civelek'in kilo verme yöntemi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024 14:30 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 14:30
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2,5 ayda 21 kilo verdi! Adını Feriha Koydum’un Lara’sı Feyza Civelek bakın nasıl erimiş! Çağatay Ulusoy’un rol arkadaşıydı...

"Adını Feriha Koydum" dizisinde Lara karakteriyle tanınan oyuncu Feyza Civelek, son haliyle dikkat çekiyor.

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2,5 ayda 21 kilo verdi! Adını Feriha Koydum’un Lara’sı Feyza Civelek bakın nasıl erimiş! Çağatay Ulusoy’un rol arkadaşıydı...

Civelek ünlüleri zayıflatan Şeyda Coşkun ile kampa girmişti. 2.5 ayda spor ve diyetle 78 kilodan 58'e düşen 25 yaşındaki Feyza Civelek, "Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim. 42 bedendim, şimdi 34 oldum" diye konuşmuştu.

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2,5 ayda 21 kilo verdi! Adını Feriha Koydum’un Lara’sı Feyza Civelek bakın nasıl erimiş! Çağatay Ulusoy’un rol arkadaşıydı...

Şimdilerde, Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Civelek, yıllar içerisinde bambaşka birine dönüştü.

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2,5 ayda 21 kilo verdi! Adını Feriha Koydum’un Lara’sı Feyza Civelek bakın nasıl erimiş! Çağatay Ulusoy’un rol arkadaşıydı...

Fit bir görünüme sahip olan oyuncu, 2.1 milyon takipçili sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarıyla da gündem oluyor.

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2,5 ayda 21 kilo verdi! Adını Feriha Koydum’un Lara’sı Feyza Civelek bakın nasıl erimiş! Çağatay Ulusoy’un rol arkadaşıydı...

İşte Feyza Civelek başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...