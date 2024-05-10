2,5 ayda 21 kilo verdi! Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek bakın nasıl erimiş! Çağatay Ulusoy'un rol arkadaşıydı...

Çağatay Ulusoy ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı "Adını Feriha Koydum", bir dönemin çok izlenen dizileri arasındaydı. Dizi, şimdilerde oyuncularının son halleriyle gündem olmaya başladı. Şimdilerde Kızılcık Şerbeti'iyle ekrana dönen oyuncu, verdiği kilolarla herkesi şaşırttı. 2 buçuk ayda incecik olan Civelek'in zayıflama sırrı da merak konusu oldu. İşte, Feyza Civelek'in kilo verme yöntemi...