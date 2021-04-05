15 Temmuz’a 103 gün kala

NE tesadüf, Derin ABDAvrupa'nın kuklası FETÖ'nün 15 Temmuz darbesinin beşinci yıldönümüne 103 gün kala, 103 Emekli Amiral bir darbe muhtırası verme teşebbüsünde bulundu.

Belli ki, Derin ABDAvrupa'nın kurguladığı yeni bir darbe mekanizması çalıştırılmaya başladı. Bilindiği üzere ABD'nin yeni Başkanı Biden ve İslam düşmanı Neo-con kadroları, CHP-İYİ PARTİ-HDP başta olan Azgın muhalefete destek verip, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmekten bahsetmişti. Ancak bunu becerebilecek bir siyasi kadro- Millet İttifakı-bulunmadığından, Türkiye'yi hareketlendirme, sokakları kaşımakta PLANLI BİLDİRİLERLE DARBE MEKANİZMASINI BAŞLATMIŞ GÖRÜNÜYOR.

Bir senaryo içinde yürütülen şu açıklamaları bir arada değerlendirmekte büyük yarar var. Çünkü birbirleriyle müthiş örtüşüyor.

1) Arkasında Derin Amerika'nın bulunduğu İstanbul Boğaziçi Üniversites'inde öğrencileri ayaklandırdılar.

2) PKK'nın siyasi kolu HDP'nın kapatılma hazırlıklarını bahane ederek, etnik hareketlenmeye soyundular 3) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, 2021'de ERKEN SEÇİM OLACAK diyerek, bürokrasiyi huzursuz ettiler.

4) Merkez Bankası Başkan değişimini bahane ederek, ekonomik algı operasyonlarına yöneldiler.

5) İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesini bahane ederek, kontrollü kaos-psikolojik harp tekniklerini devreye soktular.

6) 108 emekli büyükelçiye darbe imalı bildiri yayınlattılar.

7) Amerika Küresel Baronları, Waall Street ve Bıılderberglerle eklemlenmiş TUSIAD Yönetim kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'a, ekonomide felaket senaryosu açıklattılar.

8) 15 Temmuz'a 103 gün kala dikkat ediniz... 103 emekli amirale, darbe imalı bildiri yayınlattılar.

Bu bildiriler ve açıklamalar, bir merkezden hareket atıldığını işaret ediyor.

Nitekim,103 amiral bildirisi üzerine soruşturma açan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu bildiriyi hazırlayanların, İRTİBATLI OLDUKLARI KİŞİLER araştırması da başlatarak, arka planda BİZCE SİLUETİ MALUM, bir adres incelemesi yapacak.



HEDEF KANAL İSTANBUL

103 Emekli amiralin darbe imalı bildirinde Montrö Anlaşması'na yönelik bir algı operasyonuna yataklık yaptıkları gözleniyor. Güya, Montrö'den çekilecekmiş gibi yalan haberlere alet oluyorlar ve başlatılan tezvirata hizmet ediyorlar.

Montrö'den çekilme diye bir düşünce yoktur.

Bu gerçek ortada iken, Emekli amiraller için MONTRÖ BAHANEDİR.

HEDEFLERİNDE KANAL İSTANBUL'U YAPTIRMAMA MAHFİLLERİNE HİZMET EDİYORLAR.

Her büyük yatırıma olduğu gibi Kanal İstanbul'u da yaptırmama algı operasyonlarını yürüten CHP'nin kuyruğuna takılmışlardır. Yazık.

CHP'nin kendisine faydası yok ki, emekli amirallere faydası olsun.



GÖLGE CIA RAND'A DİKKAT

Gölge CIA RAND Corporation'ın geçen yıl yayınladığı raporda Türk Ordusu'nu karıştırmaya yönelik küstahça cümleler kurulmuştu.

Türk ordusunu tekrar Amerika'ya yakın bir ordu yapabilmek için Milli Savunma Üniversitesi'nin müfredatına etki etmek gerektiğini yazıyordu.

Askeri eğitim de yol haritaları verilerek, Türk Ordusu'nun yine eski günlerdeki, pozisyonuna sokulmasından bahsediyordu.

RAND Corporation'ın raporunda özellikle, Türk ordusundaki orta kademedeki subayların kaygılı olduğu, bunun yeni bir darbeye dahi yol açabileceği yönündeki tespit, yeni bir darbe ateşi yakmaya yönelikti.

Ne tesadüf. Aradan bir yıl geçti, Bir baktık, başta CHP, HDP, İYİ PARTİ olmak üzere azgın muhalefet TSK'ye yönelik algı operasyonu başlattılar. Askeri okullardan Atatürk ilke ve inkılâpları dersleri kaldırıldı yolunda yalan haberler üzerinde dans ediyorlardı. Gölge CIA Rand ne diyorsa, aynen harekete geçtiler.

Ballı ki, Derin ABD-Avrupa, Türk Ordusu'nu Amerika'nın gözünün içine bakmasını sağlamak üzere eğitim sistemini ve müfredatını tartışmaya açarak darbe mekanizmaları çalıştırdılar.

SONUÇ: Belli ki CHP ve CHP'yi etki altına alan mahfiller 28 Şubat hayali görüyor.108 emekli büyükelçi ve 103 emekli amiral, Tek amaçları Erdoğan'ı devirmek olan mahfillere alet olmaktadırlar.

Ancak unuttukları bir detay var. Türkiye eski Türkiye değil.

Aziz Millet de kimin bu ülke için mücadele ettiğini görüyor.

Kirli ortaklıklarla Türkiye'nin büyük yürüyüşünü durdurmak isteyenler amacına ulaşamayacak.

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