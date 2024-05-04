Survivor Nagihan Karadere'nin eski eşini gören şaşırdı! 7 yıl önce boşandılar! Kızı Ece Arven'in babası...

Survivor 2024'ün iddialı yarışmacılarından biri olan Nagihan Karadere'nin hayatı, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Dominik'te gerçekleştirilen çekimlerde dikkat çeken performansıyla adından söz ettiren Karadere'nin, bir dönem "Kızımı bana göstermiyor" diyerek sitem ettiği eski eşi bakın kimmiş! İşte Survivor Nagihan'ın eski eşi...