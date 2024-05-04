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Haberler Galeri Survivor Nagihan Karadere'nin eski eşini gören şaşırdı! 7 yıl önce boşandılar! Kızı Ece Arven'in babası...

Survivor Nagihan Karadere'nin eski eşini gören şaşırdı! 7 yıl önce boşandılar! Kızı Ece Arven'in babası...

Survivor 2024'ün iddialı yarışmacılarından biri olan Nagihan Karadere'nin hayatı, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Dominik'te gerçekleştirilen çekimlerde dikkat çeken performansıyla adından söz ettiren Karadere'nin, bir dönem "Kızımı bana göstermiyor" diyerek sitem ettiği eski eşi bakın kimmiş! İşte Survivor Nagihan'ın eski eşi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024 16:04 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 16:04
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Survivor Nagihan Karadere’nin eski eşini gören şaşırdı! 7 yıl önce boşandılar! Kızı Ece Arven’in babası...

Survivor All Star 2024'te yer alan Nagihan Karadere, adanın en iddialı yarışmacılardan biri...

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Survivor Nagihan Karadere’nin eski eşini gören şaşırdı! 7 yıl önce boşandılar! Kızı Ece Arven’in babası...

2022 yılında yarıştığı dönemde kızı Ece Avren'i göremediği için gözyaşlarına boğulan ve "Babası bilerek yapıyor" ifadelerini kullanan Karadere'nin özellikle eski eşinin kim olduğu merak edildi.

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Survivor Nagihan Karadere’nin eski eşini gören şaşırdı! 7 yıl önce boşandılar! Kızı Ece Arven’in babası...

Survivor Nagihan'ın eski eşini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Survivor Nagihan Karadere’nin eski eşini gören şaşırdı! 7 yıl önce boşandılar! Kızı Ece Arven’in babası...

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

Türk kısa mesafe ve engelli koşucusu Nagihan Karadere, 27 Aralık 1984 tarihinde dünyaya geldi. Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında yarıştı. 13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

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Survivor Nagihan Karadere’nin eski eşini gören şaşırdı! 7 yıl önce boşandılar! Kızı Ece Arven’in babası...

Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında Türk millî takımında yer alarak gümüş madalya kazanan sporcu, 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele etti; ancak hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı.