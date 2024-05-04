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Yargı'nın Tuğçe'si Merve Ateş'i hiç böyle görmediniz! Meğer Sihirli Annem dizisinde...

Yargı dizisinin sevilen oyuncusu Merve Ateş'in hayatı merak konusu oldu. Finale yaklaşanan dizide Tuğçe karakterine hayat veren Ateş, genç yaşına rağmen büyük bir hayran kitlesine sahip. Yargı dışında, birçok projede yer alan oyuncu, hakkında çıkan gerçekle sevenlerini şaşırttı. Şimdilerde 19 yaşında olan Ateş'in daha önce herkesin severek izlediği Sihirli Annem'de oynadığı ortaya çıktı. İşte Merve Ateş'in yıllar önceki hali...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024 16:35 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 16:35
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Yargı’nın Tuğçe’si Merve Ateş’i hiç böyle görmediniz! Meğer Sihirli Annem dizisinde...

Son dönemde ekranların sevilen dizilerinden biri olan Yargı'da sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren Merve Ateş, hayranları tarafından yakın takibe alındı.

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Yargı’nın Tuğçe’si Merve Ateş’i hiç böyle görmediniz! Meğer Sihirli Annem dizisinde...

Daha 5 yaşındayken 2011 yılında Canım Baba dizisi ile televizyon dünyasına adım atan oyuncu kısa sürede dikkatleri çekti. Hayatımın Rolü, Bu İşte Bir Yalnızlık Var, Siccin gibi yapımlarda rol alan Merve Ateş'in 2015 yılında Beş Kardeş isimli dizide canlandırdığı Melike karakteri ile yıldızı parladı.

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Yargı’nın Tuğçe’si Merve Ateş’i hiç böyle görmediniz! Meğer Sihirli Annem dizisinde...

Öte yandan başarılı oyuncu Merve Ateş'in daha önce de çok sevilen bir dizide oynadığı ortaya çıktı.

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Yargı’nın Tuğçe’si Merve Ateş’i hiç böyle görmediniz! Meğer Sihirli Annem dizisinde...

Ateş'i meğer Yargı dizisinden önce Sihirli Annem'de görmüşüz... Ateş, dizide küçük Eda periyi canlandırmış!

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Yargı’nın Tuğçe’si Merve Ateş’i hiç böyle görmediniz! Meğer Sihirli Annem dizisinde...

İşte Merve Ateş'in küçüklüğü başta omak üzere ünlülerin yıllar önceki halleri...