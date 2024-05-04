04 Mayıs 2024, Cumartesi
Yargı'nın Tuğçe'si Merve Ateş'i hiç böyle görmediniz! Meğer Sihirli Annem dizisinde...
Yargı dizisinin sevilen oyuncusu Merve Ateş'in hayatı merak konusu oldu. Finale yaklaşanan dizide Tuğçe karakterine hayat veren Ateş, genç yaşına rağmen büyük bir hayran kitlesine sahip. Yargı dışında, birçok projede yer alan oyuncu, hakkında çıkan gerçekle sevenlerini şaşırttı. Şimdilerde 19 yaşında olan Ateş'in daha önce herkesin severek izlediği Sihirli Annem'de oynadığı ortaya çıktı. İşte Merve Ateş'in yıllar önceki hali...
Giriş Tarihi: 04.05.2024 16:35 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 16:35
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