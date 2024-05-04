Yargı’nın Tuğçe’si Merve Ateş’i hiç böyle görmediniz! Meğer Sihirli Annem dizisinde...

Daha 5 yaşındayken 2011 yılında Canım Baba dizisi ile televizyon dünyasına adım atan oyuncu kısa sürede dikkatleri çekti. Hayatımın Rolü, Bu İşte Bir Yalnızlık Var, Siccin gibi yapımlarda rol alan Merve Ateş'in 2015 yılında Beş Kardeş isimli dizide canlandırdığı Melike karakteri ile yıldızı parladı.