TÜRKİYE Yunanistan'ın Lozan ihlaline karşı Ege Adaları üzerindeki kirli elleri kırmaya yönelik jeopolitik hamlelerini hızlandırdı.

Sakız, Limni, Midilli adalarından sonra Meis Adası ve çevresine yönelik son derece akıllı son derece manalı VE DERİNLİĞİ OLAN Navtexler ilan etti. Aslında, Ege adalarına yönelik navtexler Yunanistan'a karşı ilan ediliyor ama esas hedef, Yunanistan'ı tetikçi olarak kullanan çift yüzlü (esasında yüzsüz) Avrupa'ya karşı verildi ve diğer adalara yönelik verilecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı, 1923'te imzalanan Lozan ve 1947 tarihli Paris anlaşmaları çerçevesinde Sakız'la başladı, Limni, Midilli ve Meis adalarını paranteze alarak EGE ADALARININ gayri askeri statüsünün ihlal edildiğini duyurarak, navtex uygulaması yapıyor.

Silahlandırılmamak koşuluyla Yunanistan'a bırakılan, yani egemenliği olmayan, sadece kullanma hakkı verilen ege adalarında bugün Yunan ordusunun tümen ve tugayları var.

Silahların namluları da Türkiye'ye çevrilmiş durumda.

Türkiye, "Yunanistan'ın 12 ada üzerindeki fiili işgaline son vermek 'üzere stratejik hamlelerine hız kazandırmış bulunuyor.

1947 Paris Konferansı ile Ege adaları İtalya'dan alınıp Yunanistan'a verilmişti. Paris Antlaşması'nın 14. maddesine göre, Yunanistan adalara asker ve silah yollamamak şartıyla, kullanım hakkı kazanmıştı.

Uluslar arası anlaşmalara göre, ege adalarını silahlandıran Yunanistan'a adaları bırakan bugün "Paris Antlaşmasının geçerliliği" tartışmaya açılmıştı.

Türkiye'nin silahtan arındırılmasını bildirdiği ege adaları şunlar:

1 Boğazönü Adaları (Kuzey Ege Adaları): Semadirek, Limni, Taşoz, Bozbaba 2 Saruhan Adaları (Doğu Ege Adaları): Midilli, Sakız, Sisam, Ahikerya, İpsara 3 Menteşe Adaları: İstanbulya, Rodos, Herke, Kerpe, Kaşot, İlyaki, İncirli, Kelemez, Leryos, Batnaz, İlipsi, Sömbeki, İstanköy, ve Meis Bu nedenle, Başkan Erdoğan Türk Devlet Aklı'nın, Sakız, Limni ve Midilli adalarına yönelik navtexle ve devam edecek diğer adalarla ilgili olası navtexlerinin sonuçları HAYATİ ÖZELLİKTE OLACAK.

AB ülkeleri liderleri geçen hafta toplandılar. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen kameraların karşısına geçti.

Utanmadan, yüzleri kızarmadan, Doğu Akdeniz'le ilgisi olmayan tetikçileri Yunanistan'a sahip çıkarak, Türkiye'yi ikaz etme cüreti gösterdiler.

Bu küstah tavra, Bağımsız Türkiye'nin lideri Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan anında cevap verdi. Midilli ve Meis adalarına navrexler ilan etti. Oruç Reis, Barbaros Hayrettin sondaj gemilerimiz Doğu Akdeniz'e açıldı. Derin Avrupa, Doğu Akdeniz'in gazıyla ilgileniyor.

Derdi imanı menfaat. Rumları ve Yunanlıları Doğu Akdeniz'in enerjisi için kullanıyorlar.

Bilindiği gibi, AB Kıbrıslı Rumları haksız bir şekilde üye yaparken bir yandan uluslararası anlaşmaları yok saymış ve bir yandan da genişleme konusundaki en önemli prensibini yani "komşularıyla problemli olan (sınır sorunları olan) ülkelerin AB'ye üye olamayacağı" kuralını çiğnemiştir.

SONUÇ: EGE ADALARI YA

SİLAHLARDAN ARINDIRILACAK

YA ARINDIRILACAK.

ARINDIRILMAZSA TÜRKİYE'NİN

TEHDİTLERI BERTARAF

ETME, MEŞRU MÜDAFAA

HAKKI DOĞMUŞ OLACAK.

YUNANİSTAN'A ATILAN

TOKATLAR ASLINDA

AGABABALARI AVRUPA'YA

DUR. ANLAŞILDI MI?