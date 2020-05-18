Bir ‘Büyük Türkiye’ hikayesi

BİR Büyük TÜRKİYE HIKAYESİDİR ILISU (HES). Temel atma töreninde ben de vardım. Yaptırmamak için iç ve dış bedbahtlar çok uğraştılar. DİCLE'NİN KOLYESİNİ TAKTIRMAMAK İÇİN çok hainlikler yaptılar.

Durduramadılar. Uzun yıllar masada bekleyen bu niyeti (Dicle'nin kolyesi) nihayet bir ILISU FATİHİ TAYYİP ERDOĞAN çıktı. Bitirdi. Milli (Gençlik) Bayramımızda, 19 Mayıs 2020 günü elektrik üretecek ilk tribünler dönmeye başlayacak.

Ilısu'nun tribünleri dönerken, BÜYÜK TÜRKİYE ÇARKLARI DA DÖNECEK. Ilısu Fatihi Erdoğan, Ilısu'yu milli bütçelerle tamamladı.

Aziz Türk Milleti, kendi göznuru ile ILISU'ya hayat verdi. Kahraman Türk Milleti, ILISU ile övünsün.Projeye karşı çıkanların, engelleyen yabancı ve yerli mahfıllerin cibilliyetini çok biliyoruz. Yıllarca, Hasankeyf'te toprak altında da kalacak diyerek tarihi eserleri bahane ederek ,tezgah kurdular.

1996'da finansmanının sağlanması için proje yap-işlet-devret modeliyle ihaleye sunuldu. Ancak hiçbir şirket ihaleye katılmadı. Bunun üzerine 1997'de projenin yapımı için Britanya, Avusturya, İsviçre ve İtalya'dan oluşan konsorsiyum kuruldu; fakat lider şirket, PKK aşkı uğruna çekilmesi üzerine bu ortaklık başlamadan dağıldı.

2004'de Avusturya, İsviçre, Almanya ve Türkiye şirketlerinden yeni bir konsorsiyum kuruldu. Bu girişime karşı çevreci bazı derneklerle onları destekleyen, kontrollü kaos militanları, proje aleyhinde yoğun bir kampanya başlattılar. Toplanan imzalarla konsorsiyum da yer alan ülkelerin hükümet başkanlarına, Avrupa parlamentosuna ve Avrupa komisyonuna bu projenin durdurulması için başvurular yapıldı; Avrupa basınında çok sayıda yazılar yayınlattılar.

Neden?

Meselenin çevreyi ve kültürel varlıkları koruma adına hareket eden istihbarat örgütlerinin devşirdiği mahfıllerin hiç değinilmeyen çok önemli yanı vardı. Ilısu Barajı'yla birlikte buradaki su güzergahında inşası projelendirilen barajların tamamlanmasıyla geniş bir göl havzası oluşacak. Böylece Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesi önemli ölçüde artacak, ülkemizin hızla artan enerji ihtiyacının en elverişli fiyatlarla karşılanmasında bu yeni barajlara büyük ihtiyacı bulunuyordu. ABDAvrupa- Israil, Fırat ve Dicle suları konusunda Türkiye'yi kilitlemek için Ortadoğu su kaynaklarını uluslararası bir konu haline getirmeye de niyetlenmişlerdi. Yıllarca engellediler.

Kredi vermediler. Uluslararası mahkemeleri manivela gibi kullandılar.

Başaramadılar. Aziz Türk Milleti, nefes borularını tıkadı, bölücü PKK'yı koruyup kollayanları.Büyük Türk Milleti, eski çağların uygarlıkların miras bıraktığı eserleri tek tek taşıdı yeni ebedi yerlerine. 550 yıllık Zeynel Bey Türbesi, yeni yerleşim yerindeki kültür parkına çoktan taşınırken, tek bir yabancı TV-Gazete orada yoktu.

El Rızk Camisi, Zeynel Bey Türbesi, hamamı, Kasr-ı Rabia'yı omuzlarımızda taşıdık. Görmedıler, göstermediler.



SONUÇ: Artık, ILISU'nun göllerinde boğulacak Avrupa'nın kuklaları PKK. Umdukları dağlara kar yağacak. Mezopotamya'nın bereketli toprakları üzerine kurulu, Dicle Nehri'nin hayat veren sularını içeren ILISU, tek dişi kalmış, PKK'ye kol kanat kanat geren Avrupa'nın, ABD'nin hayallerini suya gömecek. GAP projesi, Ilısu barajı, kendi imkanlarımızla inşa edildi. Büyük Türkiye , Hem ekonomik çıkarlarımız hem de jeostratejik şartlarımız bakımından bunu başardı.

ILISU FATİHİ BAŞKAN TAYYİP ERDOĞAN, DAHA ÇOK TÜRKİYE DÜŞMANLARININ UYKULARINI KAÇIRACAK.

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