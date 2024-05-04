Sel felaketinde can pazarı! Yürekler ağza geldi: 1'i çocuk 2 kişiyi çevredekiler böyle kurtardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar sonrası başlayan kuvvetli yağış sonrası, Şırnak sele teslim oldu. Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde sağanak sebebiyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Cizre'de etkili olan yağış nedeniyle sel sularına kapılan 1'i çocuk 2 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. İşte yüreklerin ağza geldiği o anlar...