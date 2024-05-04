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Haberler Galeri Sel felaketinde can pazarı! Yürekler ağza geldi: 1'i çocuk 2 kişiyi çevredekiler böyle kurtardı

Sel felaketinde can pazarı! Yürekler ağza geldi: 1'i çocuk 2 kişiyi çevredekiler böyle kurtardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar sonrası başlayan kuvvetli yağış sonrası, Şırnak sele teslim oldu. Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde sağanak sebebiyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Cizre'de etkili olan yağış nedeniyle sel sularına kapılan 1'i çocuk 2 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. İşte yüreklerin ağza geldiği o anlar...

Giriş Tarihi: 04.05.2024 22:19 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 22:50
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Şırnak’ta korku dolu anlar! Sel sularına kapılan 1’i çocuk 2 kişiyi çevredekiler böyle kurtardı

Şırnak'ta yaşanan sel felaketi hayatı olumsuz etkiledi.

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Şırnak’ta korku dolu anlar! Sel sularına kapılan 1’i çocuk 2 kişiyi çevredekiler böyle kurtardı

Cizre'de şiddetli yağışların yol açtığı selde sokak ve caddeler su altında kaldı.

KADIN VE ÇOCUK SEL SULARINA KAPILDI
Cudi Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın ve çocuk sel sularına kapıldı.

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Şırnak’ta korku dolu anlar! Sel sularına kapılan 1’i çocuk 2 kişiyi çevredekiler böyle kurtardı

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR KURTARDI
Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kurtarılan kadın ve çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Şırnak’ta korku dolu anlar! Sel sularına kapılan 1’i çocuk 2 kişiyi çevredekiler böyle kurtardı

YÜREKLERİN AĞZA GELDİĞİ ANLAR KAMERADA

O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Şırnak’ta korku dolu anlar! Sel sularına kapılan 1’i çocuk 2 kişiyi çevredekiler böyle kurtardı

CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Öte yandan Cizre ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak göle döndü, giriş katlarındaki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.