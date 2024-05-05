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Haberler Galeri Tel Aviv karıştı! Binlerce İsrailliden katil Netanyahu'ya tepki: "Suçlusun" | İşgalci İsrail polisinden göstericilere müdahale

Tel Aviv karıştı! Binlerce İsrailliden katil Netanyahu'ya tepki: "Suçlusun" | İşgalci İsrail polisinden göstericilere müdahale

İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası anlaşması ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle ülke genelinde gösteriler düzenledi. Tel Aviv, Hayfa ve Batı Kudüs başta olmak üzere ülke genelindeki gösterilere on binlerce İsrailli katıldı. İsrail polisi, Tel Aviv'de yol kapatmaya çalışan göstericilere müdahale etti. Öte yandan Netanyahu'nun şahsi konutunun çevresinde de binden fazla gösterici İsrail bayrakları, davul ve düdüklerle toplandı. Göstericiler, "Sen baştasın, sen suçlusun!" sloganları atarak hükümetin istifasını ve erken seçim talep etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.05.2024 00:03 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 00:21
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Tel Aviv’de hareketli anlar! Sokaklar inen binlerce İsrailliden katil Netanyahu’ya tepki: Esir takası ve istifa çağrısı

İsrail'de Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin getirilmesi için anlaşma imzalanması çağrısının yapıldığı, Netanyahu hükümetine karşı her hafta cumartesi günü düzenlenen protestolar, bu hafta da geniş katılımla devam etti.

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Tel Aviv’de hareketli anlar! Sokaklar inen binlerce İsrailliden katil Netanyahu’ya tepki: Esir takası ve istifa çağrısı

Hükümet karşıtı gruplara katılan on binlerce kişi, Gazze'ye saldırıların sonlandırılmaması ve esirlerin geri getirilmesi konusunda siyasi iradenin kayıtsızlığını eleştirerek, ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifasını ve erken seçim talep ettikleri protestolarını yineledi.

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Tel Aviv’de hareketli anlar! Sokaklar inen binlerce İsrailliden katil Netanyahu’ya tepki: Esir takası ve istifa çağrısı

Tel Aviv, Hayfa, Birüssebi ve Batı Kudüs'ün yanı sıra Netanyahu'nun konutunun bulunduğu kuzeydeki Kayserya kenti ile ülkenin farklı noktalarında hükümetin istifasının ve esirlerin geri getirilmesinin istendiği gösteriler düzenlendi.

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Tel Aviv’de hareketli anlar! Sokaklar inen binlerce İsrailliden katil Netanyahu’ya tepki: Esir takası ve istifa çağrısı

Protestoların merkezi, on binlerce İsraillinin akşam saatlerinde toplandığı başkent Tel Aviv'de yer alan, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemelerine karşı yapılan gösterilerde sembolleşen, polisin demir bariyerlerle kapattığı Kaplan Caddesi oldu.

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Tel Aviv’de hareketli anlar! Sokaklar inen binlerce İsrailliden katil Netanyahu’ya tepki: Esir takası ve istifa çağrısı

İsrail bayrakları taşıyan binlerce protestocu, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı, caddede kurulan platformda hükümeti eleştiren konuşmalar yapıldı.