Tel Aviv karıştı! Binlerce İsrailliden katil Netanyahu'ya tepki: "Suçlusun" | İşgalci İsrail polisinden göstericilere müdahale

İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası anlaşması ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle ülke genelinde gösteriler düzenledi. Tel Aviv, Hayfa ve Batı Kudüs başta olmak üzere ülke genelindeki gösterilere on binlerce İsrailli katıldı. İsrail polisi, Tel Aviv'de yol kapatmaya çalışan göstericilere müdahale etti. Öte yandan Netanyahu'nun şahsi konutunun çevresinde de binden fazla gösterici İsrail bayrakları, davul ve düdüklerle toplandı. Göstericiler, "Sen baştasın, sen suçlusun!" sloganları atarak hükümetin istifasını ve erken seçim talep etti. İşte detaylar...