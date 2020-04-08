Derin odaklar

CUMHURBAŞKANIMIZ Tayyip Erdoğan, "Dünya Beşten Büyüktür" mottosuyla mevcut dünya düzeninin çöküşünü haber veriyordu.

BM'DE AYLAN BEBEK konuşmasını asla unutmayalım.

MİT Başkanı Hakan Fidan, adeta 2020 yılı-CORONAVİRÜS kurgulamalarını öngörmüş gibi, geçen yıl Yüksek Öğretim Kurulu'nda (YÖK) konuşmuştu. Hakan Fidan, Türkiye'nin jeostratejik ve jeopolitik konumundan bahsederek şunları kaydetti:

"Bireylerin devletleri tehdit edebildiği yeni bir uluslar arası düzen ortaya çıkıyor.

Teknolojik gelişmelerin ve imkânların da etkisiyle, ulus devletlerin çatıştığı klasik rekabet ortamından, bireylerin devletleri tehdit edebildiği, asimetrik çatışmaların yaşanabildiği uluslar arası bir düzen ortaya çıkmaktadır. Hareketli bir coğrafyada bulunan Türkiye, iç içe geçen siyasi, güvenlik, ekonomik, siber tehditlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmak durumdadır."



15 TEMMUZ VE VİRÜS

ABD KUKLASI FETÖ, 15 TEMMUZ'DA İŞGAL SALDIRISINDA BULUNDU. Derin Amerika-NATO gladyosu FETÖ'yü Türkiye'de besledi, büyüttü. Onların sözde lideri Fetullah'ı ABD'de koruyup kolluyor. 15 Temmuz 2016'da Türkiye'yi işgale yönelik harekette Derin ABD, NATO kuklası FETÖ'yü kullandı. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk Milleti, Haçlı işgalini engelledi. Fetullah'ı istiyoruz vermiyor. FETÖ'CÜLERİN ABD'YE İŞGALİNE İZİN VERİYOR. NEREDE ADALET, NEREDE VİCDAN, NEREDE ULUSLARARI HUKUK?

KORONA SONRASINI SDE (Stratejik Düşünce Enstitüsü ) Başkanı V. Alper Tan, TAKVİM okurları için değerlendirdi:

"80'li yılların sonunda Sovyetler Birliği'nin parçalanmasıyla yeni bir evreye girilmişti. Sovyetlerin dağılmasıyla, tek kutuplu dünyanın yegâne ve tartışılmaz lideri olma hevesine kapılan ve içine sürüklendiği güç sarhoşluğu ile pervasız bir küresel saltanat hayali kuran ABD, kendisi dışındaki bütün devletleri ve halkaları hiçe sayan, sadece kullanılmaya elverişli aparatlar olarak görmeye başlamıştı.

11 Eylül Saldırılarını bahane eden ABD ve onun güdümündeki NATO, yeni dönemde Sovyetlerin yerine yeni tehdit olarak İslam'ı koymuştu. Bu vaziyet, Hıristiyan veya İslam karşıtı devletlerin ve toplulukların işine geliyordu. Bu nedenle ABD önderliğinde ve NATO desteğinde ORTA DOĞU'yu yeniden çökme rezaletini desteklediler. Bir Haçlı motivasyonu ile Afganistan ve Irak, tarihin en zalim en vahşi en ahlaksız saldırılarıyla işgal edildi. İNSANLIK İFLAS ETTİ. ABD desteğindeki İsrail, BM kararlarını hiçe sayarak Filistinlileri ezdi. Müslüman kanı dökmekten utanmadı, utanmıyor. 20'inci YÜZYIL BARIŞ SAĞLAMA KURULUŞU BM İFLAS ETTI. ABD ile Rusya'nın perde gerisinde anlaştıklarını gösterir insanlık dışı uygulamalar Suriye'de devam ediyor.

25 milyonluk Suriye halkının yarısı, canını kurtarmak için Suriye'den KAÇTI. 4.5 MİLYONLUK MASUM Suriye halkına Türkiye kucak açtı. Korudu. Yaşamalarını sağladı. Dünyanın kabadayısı ABD, İran'a, Venezuela'ya, Rusya'ya kafasına göre TAZMİNAT KESİYOR, "Ne yapıyorsun?" diyen bir 20'inci yüzyıl kuruluşu ortada yok. Böyle bir dünya artık gidemezdi.

Şeytani sistem hızla çöküyor. Çökmekte olan sistemin sahiplerinin bundan sonra kısa zamanda toparlanıp yeni bir sisteme dünyayı razı etme ihtimali neredeyse sıfır. Çünkü bugüne kadar yeryüzünde kolektif olarak işledikleri toplumsal, siyasi, ekonomik, ekolojik cinayetlerle bütün inandırıcılıklarını kaybettiler. Elindeki bu kadar güçlü imkân ve kabiliyete, aşırı derecede kutsanan küresel akla rağmen bu sistem bu kadar zulüm, adaletsizlik, açlık, fakirlik güvensizlik üretti ve bunu bilerek ve isteyerek yaptı ise zaten güvenilmez ve devam ettirilemezdi.

SONUÇ

Bu sistemin sahibi olan ülkelerle, askeri, ekonomik ve teknolojik mücadeleyi kazanamayacağını bilen "farklı bir güç", sistemin mayasına uygun olarak çeşitli şekillerde devreye girip-sızıp, fark edilmeden sistemi yönetenleri etkileyerek yaptırdığı veya zemin hazırladığı operasyonlarla, bu devletlerin güçlerini ve enerjilerini, tükettirdi ise çökmekte olan uluslararası sistemin yerini o alacak demektir.

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