CORONAVİRÜS üzerindeki parmak izlerinin AMERİKALILAR'A ait olduğu görüşü ağırlık kazanıyor. Wuhan merkez gösterildi. YARASADAN çıktığı yayıldığı söylendi. Değerli yazarımız Bekir Hazar'ın çok güzel değerlendirmesine göre, Corona sonrası çığlık çığlığa, Derin Amerika'nın gizli mahfilleri ele geçirmeyi planladığı Küresel Yeni Güce YARASA diye bağıryor. Evet Corona "YARASA"dan çıkmıştır. Bizlerde inanacağız bu yeni masallara! ABD ile Çin liderleri birbirini suçlamayı sürdürüyor. Öneli olan Haşat Edilmiş Dünya'nın nasıl toparlanacağını, 2 bilim adamına sordum.

Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) Başkanı, Prof. Dr. Muhammet Savaş Kafkasyalı: "ÖNCE TUFAN, SONRA BAHAR" diyerek başladı. "Birkaç asırdır gücüyle caka satan Modern Uluslararası Sistemin önderleri, kendi yaptıklarını bir başarı hik‚yesi olarak sundular. Zulümle ‚bad olamayacakları ilkesi kabul edilmese dahi kendi putunu yiyenlerin sonunun yakın olduğu bilinir.

Ve bugün Batı, kendi putlarını bir bir yemektedir. H‚l böyle olunca ihtimaller üçtür:

1: Putlarını kıranlar yahut yiyenler, tapılacak yeni putlar hazırlamaktadır.

2: Putlarını kıranlar yahut yiyenler, artık putperest olmayacaklar, putlara tapmayacaklar.

3: Yedikleri putlar da bitince açlıktan ölecekler.

Küresel Güçler, güçlü oldukları ve pazarı kendilerinin kurduğu düşüncesiyle istedikleri hesabı yapmış olabilirler. Ancak iki sebeple netice hesabı yapanların arzuladığı gibi olmayacak:

Birincisi pazarı onlar kurmadılar.

Onlar sadece pazardaki, sahibi olmadıkları, aslında yalan olan malla ve mülkle oyalanmaktalar.

İkincisi ise evdeki hesap pazara uymaz.

Bu sadece bir hesap ya da plan değil, insanlık için insan için ve dünya için bir tuzaktır. Takdir edilmiş sistemi yok sayıp onu büsbütün bozmaya çalışmak, insanları insanımsı / android h‚le getirmeye uğraşmak, iradesini kullanmak için var edilen insanı iradesiz bırakmaya gayret etmek ve nihayet, nihayetsiz bir h‚kimiyet tesis etmeye girişmek, ancak tuzaktır.

Oysa "Onlar hep tuzak kurmuşlar, Allah da onların tuzağını sürekli boşa çıkarmıştır. Zira Allah tuzakları boşa çıkaranların en hayırlısıdır." EKONOMIK PANDEMİ

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abuzer Pınar anlattı: Küresel hastalıkların etkileri küresel oluyor. Hastalık bulaşıcı olunca ekonomik hayatı doğrudan ve derin bir şekilde etkiliyor... Üretim durdu, tedarik zincirleri bozuldu, talep daraldı. Dünya piyasaları altüst oldu.

Ekonomide pandemik bir durum var maalesef. Kısa dönemde bütün para muslukları açılacak. Başka çare de yok.

Peki, çözüm olacak mı?

Kısmi çözüm olur elbette. Ancak dünya ekonomisinin konjonktürün ötesinde sorgulanması gereken yönleri var. Küresel ekonomi çarpık bir yapı üzerinden ve zaman zaman negatif enerjiyi boşaltarak yoluna devam ediyordu. Ettikçe de sorunlar birikiyor ve büyüyordu. Ekonomi büyüdükçe bu sorunlar da büyüyordu.

Hunharca tahrip edilen çevre, gelir dağılımındaki adaletsizlik, fırsat eşitsizlikleri vs. Bunun arkasındaki çarpık yapı ise uluslararası ticaretteki adaletsizlik, finansal sektörün reel sektör üzerindeki baskısı ve GÖZÜ DOYMAK BİLMEYEN KÜÇÜK

KÜRESEL AZINLIKLARIN gözü doymak bilmeyen dünya sistemini bir oyun alanı olarak görüyorlardı.

Toplumların bir kesimi borsa, tahvil ve emtia fiyatlarının yarın ne olacağını düşünürken, geniş bir kitle yarın marketlerin açık olup olmayacağını, çocuklarının aç kalıp kalmayacağını düşünmektedir. Salgın geçecek. Hayat normale dönecek. Üretime devam edilecek. Tedarik zincirleri de yeniden onarılacak ve faaliyetlerine devam edecek. Ancak, DÜNYA ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK. Önemli olan, Yeni Dünya Düzeni'ni oluşturmaya çalışan açık ve gizli odakların çıkışlarını çok yakından izlemek.

Bunlara karşı OLASI SENARYOLAR HAZIR

TUTULMALIDIR.