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BÜLENT ERANDAÇ
Reformlar hamlesi

Reformlar hamlesi

09.10.2019, Çarşamba


CUMHURBAŞKANIMIZ Tayyip Erdoğan, manifestosunda "Demokrasiden, özgürlükten, hakların serbestçe kullanılmasından yanayız..." demişti. Başkan Erdoğan sözlerini tek tek yerine getiriyor. Türkiye yeniden reformlar sürecini yaşamaya başlıyor.
Bu bağlamda 'YARGI REFORMU' gündeme girdi. Yargı reformları TBMM'de tartışılmaya başlarken; Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'le gelecek günleri konuştuk.
Cirit, şunları söyledi: "Yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. Bu nedenle, halkın adalet sistemine ilişkin memnuniyet düzeyinin yüksek olması, Anayasamıza göre Türk milleti adına doğrudan kullanılan yargı yetkisinin meşruiyet temelini oluşturmaktadır. Halkın yargıya olan güveninin korunması ve güçlendirilmesi, bağımsız yargının en önemli teminatıdır. Yargı reformu stratejisi adalet alanında atılan önemli bir adımdır. Hakimlere coğrafi teminat sağlanması, hiç şüphesiz yargı bağımsızlığını güçlendirecektir. Sık yapılan kanun değişiklikleri, temel eğitim ve hukuk fakültelerindeki eğitimin kalitesi, hakimlerin liyakate dayalı şekilde mesleğe alınmaları ve terfileri, adil yargılama hakkı ve özellikle makul sürede yargılama, adalete erişim, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin yaygınlaştırılması, etik ve şeffaflık gibi bir dizi konu üzerinde önemle durulması gerekiyor. Bu temaların isabetli şekilde belirlenmiş olması umut vericidir.
Yüksek mahkemeler, sadece dava dosyalarının okunduğu yerler değildir.
Bunun ötesinde adalet politikalarına aktif katkı sağlayan ve çözüm için çaba göstermesi gereken kurumlardır. Yargıtay son yıllarda etik, şeffaflık ve adalet yönetimi konularında önemli reformlar yapmış, yurt içinde ve yurt dışında bunun olumlu yansımaları olmuştur."
SONUÇ
Bu güzel sözlerinden sonra Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'i "Allah eksik etmesin" diyor, Türk adaletine değerli hizmetlerini yıllarca sunmasını diliyorum. DAHA ÇOK DEMOKRASİ, DAHA ÇOK ÖZGÜRLÜK, DAHA ÇOK ADALET DÖNEMİ HAYIRLI OLSUN.
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