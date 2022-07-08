Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın Trabzon’daki 15 Temmuz panelinde A Haber'e konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Doç. Dr. Hüseyin Aydın, Trabzon’da “İnsani Boyutu ile 15 Temmuz” paneline katıldı. Burada A Haber’in sorularını yanıtlayan Aydın, önemli açıklamalarda bulundu.

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi 6. yılında çeşitli toplantı ve paneller ile anlatılmaya devam ediliyor.

Trabzon Üniversitesi tarafından İnsani Boyutu ile 15 Temmuz paneli organize edildi.

Panele konuşmacı olarak katılan, Başkan Erdoğan'ın avukatı Doç. Dr. Hüseyin Aydın, A Haber'in sorularını yanıtladı.

Aydın, 15 Temmuz'un tarihi dönüm noktalarımızdan biri olduğunu ifade etti.

Avukat Hüseyin Aydın, bazı muhalefet partilerinin iktidar olmaları halinde KHK ile ihraç edilenleri göreve geri getirecekleri yönündeki açıklamalarını da değerlendirdi.

Öte yandan Trabzon Üniversitesi'nde düzenlenen panelde 15 Temmuz'un önemi ve o gün yaşananlar anlatıldı, 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı.