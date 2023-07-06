06 Temmuz 2023, Perşembe
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Ailesi 15 Temmuz şehidimiz Özel Harekatçı Sevda Güngör'ü anlattı: Allah Türkiye’ye bir daha 15 Temmuz yaşatmasın
ABD ve Batı’nın kuklası Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz 2016’daki kalleş darbe girişiminde Ankara'da şehit olan Özel Harekatçı Sevda Güngör'ün Adana'da yaşayan ailesi A Haber'e konuştu. Kızlarını anlatan aile, o gece yaşadıklarını paylaştı. Aile, “Allah, Türkiye’ye bir daha 15 Temmuz yaşatmasın” duasında bulundu.