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15 Temmuz'da TBMM’de neler yaşandı?

A Haber
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Giriş: 12.07.2022 20:47
Güncelleme:12.07.2022 20:47
FETÖ'cü hainler 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de hedef aldı. Eli kanlı teröristler o gece Meclis'e tam üç bomba attı. Milletvekilleri Meclis'e koşarak milli iradeye sahip çıktı. İşte 15 Temmuz'da TBMM’de yaşanaları anlatan A Haber’in özel dosyası…
A Haber “FETÖ Cuntası” belgeseli A HABER "FETÖ CUNTASI" BELGESELİ

15 Temmuz’da TBMM’de neler yaşandı?
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