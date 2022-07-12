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15 Temmuz'da TBMM’de neler yaşandı?
FETÖ'cü hainler 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de hedef aldı. Eli kanlı teröristler o gece Meclis'e tam üç bomba attı. Milletvekilleri Meclis'e koşarak milli iradeye sahip çıktı. İşte 15 Temmuz'da TBMM’de yaşanaları anlatan A Haber’in özel dosyası…