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15 Temmuz şehidi Özel Harekatçı Gülşah Güler'in hikayesi

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Giriş: 08.07.2022 18:04
15 Temmuz 2016’da Türkiye’nin aydınlık geleceğini hedef alan FETÖ’nün hain darbe girişiminin 6. yılında kahraman şehitlerimizi unutmadık. Ve o kahramanlardan biri de şehit polis memuru Gülşah Güler. Henüz 24 yaşındaydı Gülşah, hayalini gerçekleştirmiş Özel Harekatçı olmuş ve giyemediği gelinliğinin duvağı ile uğurlandı şehitlik mertebesine. Annesi Emine Güler şehidimizi anlattı.

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