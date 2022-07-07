15 Temmuz ihanetinin üzerinden 6 yıl geçti: O gece Ankara'da neler yaşandı?

Bundan tam 6 yıl önce, 15 Temmuz'da, FETÖ'cü teröristler yurdun dört bir yanını işgale girişti. Şüphesiz en kritik ik devletin kılcal damarlarının bulunduğu Ankara'ydı. Başta Özel Harekat Daire Başkanlığı olmak üzere birçok noktada sıcak çatışmalar gece boyunca sürdü. Ancak halkın çelikten iradesi, milli iradeye bir kez daha sahip çıktı. Zafer milletin oldu. İşte o karanlık gecede başkentte yaşananlar...