Türkiye 1980'den bu yana palet seslerini duymuyordu. Ta ki 15 Temmuz 2016'ya gecesine kadar.. Sinsi plan FETÖ'cü hainler tarafından o karanlık gecede devreye konuldu. İşte 15 Temmuz'un 4. yılına doğru giderken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde o geceden önceki ismi ile Boğaziçi Köprüsü'nde yaşanan o destansı mücadele anları... Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şifalar diliyoruz.