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15 Temmuz gecesinde Şehitler Köprüsü'nde yaşanan destansı mücadele... |Video - 28.06.2020

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Giriş: 28.06.2020 19:20
Güncelleme:28.06.2020 19:22
Türkiye 1980'den bu yana palet seslerini duymuyordu. Ta ki 15 Temmuz 2016'ya gecesine kadar.. Sinsi plan FETÖ'cü hainler tarafından o karanlık gecede devreye konuldu. İşte 15 Temmuz'un 4. yılına doğru giderken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde o geceden önceki ismi ile Boğaziçi Köprüsü'nde yaşanan o destansı mücadele anları... Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şifalar diliyoruz.
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